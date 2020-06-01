В Госдуму внесли законопроект, разрешающий губернаторам регионов избираться больше двух раз подряд. Это позволит, к примеру, мэру Москвы Сергею Собянину снова выдвинуться на выборы в 2024 году.

Одним из авторов законопроекта стал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Он известен по закону об “иностранных агентах”.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев признался, что не ожидал такого поворота в политике.

-Для меня этот “закон Клишаса”, как его уже называют, стал неожиданностью. Есть губернаторы, которых власть хотела бы не оставлять как можно дольше, а, наоборот, хотела бы потерять. Не потому что они плохие, а потому что они очень сильные у себя в регионе. Главный пример - президент Татарстана Рустам Минниханов. Татарстан делит позицию второй региональной экономики с Московской областью. Он уже обогнал Санкт-Петербург. И я уверен, что кто-то в Минфине спит и видит, чтобы в Татарстане был новый лидер.