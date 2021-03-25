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"Предожение абсурдное": правозащитница прокомментировала инициативу Мизулиной передать полиции часть функций органы опеки

Общественники критикуют последнее выступление скандального сенатора

Фото: Global Look Press

Сенатор Елена Мизулина снова шокировала общественность, когда представила новый пакет поправок к Семейному кодексу. Например, среди прочего, там предлагается передать часть полномочий по изъятию детей из семей силовикам.

-На мой взгляд, это более чем странное предложение, поскольку у полицейских нет опыта деликатного вмешательства в частную жизнь семьи, — сказала NEWS.ru общественный деятель и правозащитница Ирина Вихрова. -изъятие ребёнка из семьи предполагает работу психологов и педагогов для мягкого и бережного обращения с ребёнком, чтобы не травмировать его психику, поскольку сама процедура является очень деликатной. У полицейских нет подобных навыков. Их этому не учат, поэтому, на мой взгляд, предложение абсурдное.

Суровые люди в погонах - это совсем не то, что может быть нужно детям в такой стрессовой ситуации, как потеря родителей.

-Как правило, органы опеки совместно с полицейскими устанавливают факт нарушения прав ребёнка и принимают участие в изъятии ребёнка из семьи. Оставить эту функцию только полицейским — это полный абсурд, и напрямую подобные действия будут вредить интересам и психике детей, — добавила общественница.

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