Список кандидатов "Умного голосования" заблокировали в YouTube и Google Docs

Google по требованию Роскомнадзора заблокировал видео команды Алексея Навального со списком кандидатов в Госдуму от «Умного голосования» в YouTube, а также список в Google Docs. Об этом сообщает телеграм-канал команды Навального.

«Ютуб заблокировал видео с рекомендациями Умного голосования на выборах в Госдуму по всем 225 округам. Но мы выложили ещё один! Как быстро Роскомнадзор напишет ещё один запрос, а ютуб его выполнит? Вот и посмотрим», – говорится в сообщении.

Ранее Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный», в котором можно было посмотреть кандидатов «Умного голосования».