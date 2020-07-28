Дама ЦИК: что вы не знали об Элле Памфиловой
У главы Центризбиркома довольно необычная биография
Дарила цветы Хрущову
Первый дебют в политике у Эллы Памфиловой состоялся еще в школьном возрасте. Отличницу из узбекского городка Алмалык, где она родилась и выросла, выбрали, чтобы вручать букет генсеку Никите Хрущеву, который посетил Ташкент. Впрочем, партийный лидер произвел на девочку не очень большое впечатление: главным образом ей запомнилась его сверкающая лысина.
С золотой медалью Памфилова отправилась покорять Москву, где поступила в Московский энергетический институт, а после пришла работать инженером в «Мосэнерго».
«Я была прорабом, мат для меня не проблема»
Завод как этап своей биографии Памфилова периодически вспоминает.
- Один из наших коллег как-то сказал: «Я хочу рассказать вам анекдот, но боюсь шокировать дам, потому что он с матом». Элла Александровна сказала: «Да пустяки, я работала прорабом, столько наслушалась, мат для меня не проблема!». И эту ссылку на заводское прошлое я от нее слышала потом не раз, - рассказала «Собеседнику» правозащитница Светлана Ганнушкина.
В «Мосэнерго» Элла Памфилова выдвинулась сначала в профсоюзные лидеры, а потом по профсоюзным спискам прошла в Верховный Совет СССР.
- Я ее знал, когда еще был начальником главка, - рассказал «Собеседнику» генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Гуров. - Депутаты СССР тогда очень много присылали запросов в МВД. Честно говоря, и ерунду писали. Но у Памфиловой все обращения были по-существу, касались либо криминала, либо социальных вопросов. В 1996 году она меня пригласила в избирательную компанию. Я ей тогда сказал: так мы же не выиграем. Она ответила: даже если не выиграем, наш голос услышат, и мы накопим опыт в политике. И мы даже неплохо набрали, хотя денег у нас тогда совсем не было. Но она очень деятельная была — организовывала площадки, выступления.
Часами ждала Гайдара в приемной
Активного депутата Памфилову пригласили в гайдаровское правительство на самую расстрельную должность — министром соцзащиты.
- Когда она была министром соцзащиты в гайдаровском правительстве, она билась за пенсионеров, как лев, - утверждает Светлана Ганнушкина. - В 90-е зарплаты падали до нуля. Но пенсия моей мамы была больше, чем моя доцентская зарплата, и это было благодаря Элле Памфиловой. При том, что общее настроение в то время было: давайте думать о молодых и творческих, а не о стариках. А защиту пенсионеров и инвалидов поддерживала как раз Элла Александровна. У Гайдара было плохое, абсолютно равнодушное отношение к старикам. В духе 90-х: ну старперы вымрут, останутся молодые и энергичные. И я знаю, чтобы этих «старперов» поддержать, чтобы добиться для своих подопечных инвалидов и стариков нормального существования, Элла Александровна часами сидела и ждала Гайдара в приемной, добивалась, чтобы он ее выслушал.
Правозащитница вспомнила одну характерную историю.
- К ней на прием записался мой друг, психиатр Эмиль Гушанский, - припомнила Светлана Ганнушкина. - Тогда из списка соцпомощи на дому были исключены инвалиды по психзаболеваниям. Он потом мне говорит: ничего не получится, она слушала вполуха, вяло кивала головой. Но изменение в положение было внесено уже на следующий день! Все она поняла и мгновенно дала поручение, и ситуация изменилась. Отличница в ней была видна во всем — она на встречах все записывала, вникая в каждое сказанное слово, еще и просила повторить. Я преподаватель с 30-летним стажем, и я таких отличниц сразу вижу. Она хорошая ученица — это я говорю, как комплимент.
Чуть не погибла при взрыве
- В 2002 году ее назначили председателем комиссии по правам человека при президенте (сейчас — СПЧ), - продолжает Светлана Ганнушкина. - Когда я об этом узнала, я подумала: «Вот если бы эта женщина меня позвала в совет, я бы пошла». И меня туда на самом деле пригласили. Она быстро стала проводником между властью и правозащитниками. По результатам первой встречи членов комиссии с президентом была организована группа для поездки в Чечню. Путин спросил: кто поедет? Вызвались я, Людмила Алексеева и Элла Памфилова. Там нам пытались строить потемкинские деревни, завезти в какие-то образцовые места, но Элла Александровна железно говорила: «Мы поедем туда, куда запланировано». В Доме правительства нам приготовили большой прием, но мы отказались в нем участвовать, выпили чаю и ушли. В итоге этот Дом правительства через 20 минут взорвали. Это было 27 декабря 2002 года.
Был конфликт с Сурковым
В 2010 году Элла Памфилова написала заявление об увольнении.
- Она вступила в конфликт с Владиславом Сурковым, который тогда был первым заместителем руководителя администрации президента, - рассказал «Собеседнику» правозащитник, которому присвоен статус иноагента, Лев Пономарев. - Сурков тогда курировал прокремлевские молодежные движения, которые преследовали оппозиционеров. И когда они стали приходить прямо домой к Саше Подрабинеку, я пошел к ней и потребовал, чтобы это прекратилось. Я знаю, что у нее из-за этого произошел конфликт с Сурковым. Но у них были и другие конфликты.
- Ее уход был эмоциональным поступком. Я считаю, это была ее ошибка, но и ошибка Дмитрия Медведева, который был тогда президентом, и ее отставку принял, - оценивает Светлана Ганнушкина. - При этом он еще и высказался не очень красиво: «Мне проще иметь дело с мужчинами».
Но в 2013 году Путин сделал Памфиловой предложение, от которого она не смогла отказаться - президент сначала сделал ее оператором по президентским грантам, а потом пригласил на на должность уполномоченного по правам человека.
- И, надо сказать, в это время очень хорошо поддерживали правозащитников, - заключает Пономарев. - Я тогда неплохо жил. Но потом стало все меньше и меньше, и пришлось привлекать деньги из зарубежных фондов, в результате чего потом всех и стали признавать иностранными агентами.
Гора пельменей для украинской уполномоченной
- Я помню, мы ездили на встречу с украинской уполномоченной по правам человека и правозащитниками. Элла Александровна заказала гору пельменей — без преувеличения. Она широкой души человек, - припоминает Светлана Ганнушкина. - Еще она стоически переносит боль. У нее давно проблемы с позвоночником, я видела ее в состоянии, когда она не могла двигаться, и поразилась, как она держалась. То, что она делает сейчас с выборами, выходит за пределы моего понимания той Эллы Александровны, которую я знаю. Тем более, что у нее в карьере были случаи, когда не один раз она позволяла себе развернуться и уйти.
- Благодаря своей прошлой очень хорошей либеральной репутации, она стала служить очень удобным посредником между властью и обществом — сначала в роли уполномоченного по правам человека, потом на посту главы ЦИК, где до нее сидел совершенно одиозный Чуров, - прокомментировал Пономарев. - При этом я, конечно, не могу сказать однозначно, что она причина всех этих безобразий. Мы с правозащитниками к ней ходили, и кое-что из предложений она даже приняла. Но я испытываю разочарование от того, что вижу сейчас. Хотя я верю, что она не рулит всеми этими выборными безобразиями. Либо ее так крепко взяли за горло, что она уже ничего не может сделать. Вы помните была какая-то мутная история, когда к ней якобы ночью залез какой-то грабитель? И она была настолько мутная, что никто ничего тогда так и не понял. Какой-то ли безработный, то ли мигрант залез к ней в дом, что-то там делал, потом ушел. Непонятно, почему эта дача была не охраняема? В этой истории все было не понятно. Может, это было предупреждение чисто физического характера. Иногда, я думаю, что она под давлением. Но иногда она говорит так искренне, что как будто бы и не под давлением, а от себя. Я публично предлагал ей уйти в отставку, чтобы ее имя не было связано с грязными выборами. И могу повторить это снова.