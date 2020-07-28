Дама ЦИК: что вы не знали об Элле Памфиловой

Гора пельменей для украинской уполномоченной

- Я помню, мы ездили на встречу с украинской уполномоченной по правам человека и правозащитниками. Элла Александровна заказала гору пельменей — без преувеличения. Она широкой души человек, - припоминает Светлана Ганнушкина. - Еще она стоически переносит боль. У нее давно проблемы с позвоночником, я видела ее в состоянии, когда она не могла двигаться, и поразилась, как она держалась. То, что она делает сейчас с выборами, выходит за пределы моего понимания той Эллы Александровны, которую я знаю. Тем более, что у нее в карьере были случаи, когда не один раз она позволяла себе развернуться и уйти.

- Благодаря своей прошлой очень хорошей либеральной репутации, она стала служить очень удобным посредником между властью и обществом — сначала в роли уполномоченного по правам человека, потом на посту главы ЦИК, где до нее сидел совершенно одиозный Чуров, - прокомментировал Пономарев. - При этом я, конечно, не могу сказать однозначно, что она причина всех этих безобразий. Мы с правозащитниками к ней ходили, и кое-что из предложений она даже приняла. Но я испытываю разочарование от того, что вижу сейчас. Хотя я верю, что она не рулит всеми этими выборными безобразиями. Либо ее так крепко взяли за горло, что она уже ничего не может сделать. Вы помните была какая-то мутная история, когда к ней якобы ночью залез какой-то грабитель? И она была настолько мутная, что никто ничего тогда так и не понял. Какой-то ли безработный, то ли мигрант залез к ней в дом, что-то там делал, потом ушел. Непонятно, почему эта дача была не охраняема? В этой истории все было не понятно. Может, это было предупреждение чисто физического характера. Иногда, я думаю, что она под давлением. Но иногда она говорит так искренне, что как будто бы и не под давлением, а от себя. Я публично предлагал ей уйти в отставку, чтобы ее имя не было связано с грязными выборами. И могу повторить это снова.