Главное к 17 августа: Увольнение Васильевой, победа над метро, новая реальность в Афганистане

Президент Владимир Путин снял с должности главы попечительского совета Российской академии образования экс-министра образования Ольгу Васильеву. Указ опубликован на правительственном сайте. Причины отставки не приводятся.

Также Путин утвердил план по борьбе с коррупцией на ближайшие три года. В него в частности входят такие пункты как запрет на госслужбу тем, кто привлекался за коррупцию, создание в интернете контента по «популяризации антикоррупционных стандартов», усиление уже существующих бюрократических мер. Кроме того, в вузах должны начать готовить специалистов по направлению «Антикоррупционная деятельность».

Уволенный из метро после слива базы сторонников Навального машинист Владимир Шляпкин добился восстановления на работе через суд, пишет «Новая газета». Более того, Орехово-зуевский городской суд решил, что московский метрополитен должен заплатить ему 450 тысяч рублей зарплаты за пропущенные три месяца и 15 тысяч в качестве морального ущерба.

Правительство в разы увеличивает финансирование проекта по созданию «государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи». Кроме заложенных под эти нужны 3 млрд рублей АНО «Институт развития интернета» получит ещё 7 млрд, пишет РБК.

Перелеты из России в Дели и Бангкок будут проходить дольше. «Аэрофлот» принял решение, что их судна не будут пока летать над территорией Афганистана, передает Forbes со ссылкой на официального представителя компании. Грузовая компания AirBridgeCargo также будет облетать воздушное пространство этой страны.