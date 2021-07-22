Станислав Белковский: Я очень рад, что Россия подала на Украину иск в ЕСПЧ

Но дело это будет рассматриваться несколько лет – никакого немедленного решения оно не требует. А сам факт, что Россия обратилась в Европейский суд по правам человека говорит о том, что Москва не выходит из юрисдикции этого суда и в обозримой перспективе не планирует выходить из Совета Европы. А это уже хорошо.

– А что может ЕСПЧ в этом смысле? Только дать рекомендации в исправлении системного законодательства...

– Украина должна подчиняться решениям Страсбургского суда, потому что, в отличие от России, не создала (и не собиралась создавать) никаких правовых механизмов, которые ограничивали бы украинское национальное пространство в выполнении этих решений.

Но мой прогноз: иск будет отклонен по всем пунктам, кроме языкового. И так или иначе – под давлением европейских структур (не только решения ЕСПЧ, а и Венецианской комиссии, и некоторых других структур), все же, надеюсь, что в обозримой перспективе отношение к русскому языку будет смягчено. Во всяком случае, из украинского законодательства будут убраны положения, в соответствии с которыми обязательным является использование украинского языка даже в быту, например, в торговле.

– То есть идти на уступки лишь из-за того, что стремишься в ЕС?

– Да. В отличие от России, Украина идет в Евросоюз. Более того, положение о том, что Украина стремится в Евросоюз и должна стать его полноценным и полноформатным членом внесено в Конституцию Украины, то есть, имеет силу основного закона, поэтому стране придется идти на уступки и на компромиссы.

Это то, по поводу чего Владимир Путин всегда хвастается, что Россия от необходимости таких уступок и компромиссов избавлена. На мой взгляд, к сожалению, избавлена.

Впрочем, Россия же не идет в Евросоюз. Поэтому она может позволить себе равнодушно относиться к разного рода рекомендациям европейских структур. А Украина равнодушна к ним быть не может. Иначе ее движение в направлении Евросоюза будет заморожено навсегда. Как в случае с Турцией, например.