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"Санитарное дело" убивает детей Анастасии Васильевой

У ребенка главы профсоюза "Альянс врачей"*, фигурантки "санитарного дела" вновь случился приступ удушья на фоне стресса

Фото: Агентство «Москва»

Напомним, «санитарное дело» было открыто после январских акций протеста в поддержку Алексея Навального. По нему также проходят Олег Навальный, Любовь Соболь, Николай Ляскин, Мария Алехина и ряд других известных политических и общественных деятелей.

Это уже второй случай, когда жизнь девочки оказывается в опасности из-за уголовного преследования ее матери. В первый раз у ребенка случился приступ удушья, когда суд поместил Васильеву под домашний арест в квартиру… ее бывшего супруга. Адвокату Дмитрию Джулаю стоило больших усилий, чтобы это решение было отменено. Анастасия же тогда нарушила меру пресечения и поехала к дочери, чтобы сделать ей укол.

– Сейчас какая-то сволочь сказала [дочери Анастасии], что её маму могут посадить на 2 года, – рассказал Дмитрий Джулай. – Девочка плачет и не встаёт. Это ужасно. Гнилая, мстительная система пытается посадить невиновную мать-одиночку по нелепому, сфабрикованному "санитарному" делу, попутно убивая её несовершеннолетних детей.

У одного из детей Анастасии хроническая астма, у другого – приступы отеков Квинке. В обоих случаях приступы бывают из-за стрессовых ситуаций.

– Это не предположение, это написано в медицинских документах, приобщенных к материалам дела, – поясняет адвокат.

Напомним, «санитарное дело» было открыто после январских акций протеста в поддержку Алексея Навального. По нему также проходят Олег Навальный, Любовь Соболь, Николай Ляскин, Мария Алехина и ряд других известных политических и общественных деятелей.

*"Профсоюз врачей" внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Рубрика: Политика

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