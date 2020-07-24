"Путин пытается встроиться в Запад": Шевченко сделал неожиданное заявление

Противостояние России и коллективного Запада – вот, пожалуй, ключевая тема повестки последних лет, вне зависимости от того, в каком контексте рассматривается этот вопрос. Более того, доходит и до откровенной персонификации этого самого противостояния, дескать, национальный лидер в лице президента Владимира Владимировича Путина едва ли не в одиночку противостоит агентам западного влияния внутри России и попыткам Запада взять страну в кольцо, то санкциями, то усилением военного присутствия.

Разумеется, «ноги» у всей этой истории растут непосредственно из Кремля, поскольку именно государственные СМИ, равно как и риторика МИД России, Администрации президента, представителей обеих палат парламента в последние годы строится преимущественно вокруг этого самого противостояния. Недаром политологи уже вывели для нее конкретное определение, назвав стратегией «осажденной крепости» и отмечая, что в рамках этого проекта у властей есть шанс практически бесконечно закручивать гайки и требовать от населения, недовольного снижением уровня жизни, усилением неравенства и рядом антисоциальных инициатив властей, консолидации вокруг все того же национального лидера.

Между тем, как считает известный российский журналист, публицист и общественник Максим Шевченко, в действительности не существует никакого противостояния или конфронтации между президентом Путиным и пресловутым Западом. Напротив, убежден он, глава российского государства вместе с верхушкой власти старательно пытается организовать свою глубокую интеграцию в западный мир.

«У Путина нет никакой конфронтации с Западом, есть лишь торговля за комфортное место в общей структуре мирового порядка.

С проведением газопровода «Северный поток – 2» в обход разного рода посредников, не только в Украине, но и в Белоруссии и Польше, российская правящая верхушка получит возможность выйти на прямые отношения с Западом.

То есть Путин не оппонирует Западу, напротив, он пытается встроиться в Запад, тем более что у него на Западе есть большое количество партнеров», – отметил Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».