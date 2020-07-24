Савельев Михаил
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"Путин готовится к чему-то плохому": Становая сделала загадочное заявление

Многие уверены в том, что после достижения договоренностей о саммите в Женеве Кремль займет выжидательную позицию

Фото: Global Look Press

В экспертной среде очень многие в последние недели были уверены в том, что после достижения и подтверждения договоренностей с американской стороной о проведении в Женеве 16 июня саммита России и США Кремль, что для него вполне привычно, займет выжидательную позицию. Дескать, нет у российских властей в запасе никаких новых козырей, которые позволили бы упрочнить позиции Москвы перед мероприятием, в рамках которого ожидается очная встреча между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Между тем, как оказалось, у кремлевских технологов в рукаве припрятано еще немало сюрпризов, способных, так или иначе, перевернуть повестку и заставить заокеанских коллег озадаченно осматриваться по сторонам. По крайней мере, такого мнения придерживаются наиболее лояльные власти журналисты, оценивающие недавнее интервью Владимира Владимировича телеканалу «Россия», в рамках которого он обозначил целый набор тезисов по наиболее пикантным для Москвы и Вашингтона вопросам.

К примеру, затронул российский лидер и украинскую проблематику. Причем в его высказываниях по этой теме российский политолог Татьяна Становая видит признаки чего-то не очень хорошего.

«Довольно странное интервью Владимира Путина, которое вызывает как минимум два ощущения. Прежде всего, Путин явно готовится к чему-то очень плохому, а тут видимо еще и актуализация вопроса о членстве в НАТО, и закон о коренных народах, и многое другое. Кроме того, очевидно меняется восприятие Украины.

Была история о том, как Путин еще в 2008 году пытался убедить Джорджа Буша в том, что Украина это никакое не государство. Украина тогда виделась как территория. Так вот, если исходить из этого разговора, то это «территория», которую оккупировали чужие народы, а русских оттуда всячески вытесняют.

Проще говоря, проблема выходит уже далеко за пределы недопуска размещения на территории Украины ракет НАТО. В глазах Путина Украина, даже в ее текущем виде, без членства в Североатлантическом Альянсе, превращается в плацдарм, причем, не столько антироссийской, сколько антирусской политики», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.

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