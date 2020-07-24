Савельев Михаил
20 часов назад

"Только в России такое возможно!" В Сети прошлись по власти после суда над ФБК*

Накануне. 9 июня, Мосгорсуд признал ФБК и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями

Фото: Global Look Press

Зачистка политического поля перед выборами, репрессии нового уровня, борьба с инакомыслием – какие только эпитеты не давали сочувствующие несистемной оппозиции эксперты после того, как стало известно, что столичная прокуратура потребовала признать ФБК* и штабы Навального** экстремистскими организациями.

Причем все вокруг понимали, что никакая критика со всей ее обличительной силой не остановит государственную машину от принятия этого решения. И накануне оно было принято. 9 июня 2021 года Мосгорсуд поставил точку в этих разговорах, удовлетворив иск надзорного ведомства. Отныне ФБК и штабы Алексея Навального признаны экстремистскими организациями. Более того, отечественные законодатели ранее провели «подготовительную работу», благодаря которой доноры и активисты аффиллированных с оппозиционером структур отныне могут стать фигурантами уголовных дел, если продолжат оказывать им содействие.

 Примечательно, что заседание Московского городского суда в рамках этого дела проходило в закрытом режиме – никаких слушателей, никакой прессы. По утверждению прокуратуры, в материалах дела присутствуют данные, которые составляют государственную тайну. Иск адвокатов организаций о рассекречивании дела судом был ожидаемо отклонен. Более того, судья Полыга отклонил даже ходатайство защиты о том, чтобы представители «обвиняемой» стороны могли хотя бы ознакомиться с этими самыми секретными материалами. Впрочем, сторонники Навального, сочувствующие оппозиции и другие критики власти ничего другого от этого процесса не ожидали.

Россияне же, узнав о решении Мосгорсуда, в буквальном смысле взорвались эмоциями в социальных сетях.

«Объясните, что плохого делают ФБК? Если они расследуют факты коррупции в элитах, то разве мы им не должны сказать спасибо? Разве не важно кто они и откуда, если они воюют с коррупцией?»; «Вот если бы появилась структура против каких-то преступлений, иного характера, разве она плохая? Разве может быть она экстремистской?»; «Россия – единственная страна в мире, где борьба с коррупцией признана экстремизмом. Ура, товарищи!»; «Цвети, коррупция, махровым цветом, власть разрешила!»;

«Только в России могут признать Фонд борьбы с коррупцией экстремисткой организацией. Как в фильме джельсомино, за правду сажают в тюрьму»; «Изменившие Конституцию – безусловные патриоты. Боровшиеся с коррупцией и требовавшие честных выборов – экстремисты и запрещены в России. Россия, 2021, период правления Владимира Неограниченного»;

«Странное это понятие, из него следует, что если ты приверженец одних полит взглядов и при этом противник других, то ты уже экстремист получается», – удивляются граждане в комментариях под соответствующими новостями.

 *Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

***Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент

Теги: #Навальный

Рубрика: Политика

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