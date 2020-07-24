"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и штабы политика Алексея Навального*. Заключительное заседание суда продолжалось около 12 часов и закончилось поздним вечером.
О том, что происходило за закрытыми дверями, в рамках возможного, так как дело проходило под грифом «Секретно» рассказал адвокат Илья Новиков, который выступал на стороне ответчика.
– Даже если у нас не было никаких иллюзий относительно окончательного решения, мы все равно должны были дать шанс доброй воле, – рассказал Новиков. – В последнем слове я сказал судье:
«Ваша честь, в ходе процесса на вас вывалили целый ворох разных цифр, но сейчас важна одна единственная – 68. Именно столько лет Владимиру Путину, а все юристы, кто участвует в процессе – гораздо моложе, никто из нас не достаточно пожилой, чтобы не думать о том, что будет после Путина. Мы все, скорее всего, доживём до окончания его правления».
Но на судью это, как мы знаем, впечатления не произвело.
На вопрос «Будет ли апелляция?» Новиков пока ответить не смог.
– Я не уполномочен говорить от лица всех своих коллег, я не буду это анонсировать и брать на себя ответственность. Сначала надо посмотреть, что будет написано в решении суда, – сказал защитник в эфире телеканала «Дождь» https://www.youtube.com/watch?v=d9rG7sWhVcQ&t=398s.
– Потому что никто из нас, юристов, кто вёл дело на стороне ответчиков, не представляет, как это решение можно написать так, чтобы оно хоть как-то напоминало человеческий текст. То есть, судье придётся засучить мантию и проделать огромную работу, которую должна была сделать прокуратура.
– Может статься, что им уже не нужно приводить все это в человеческий вид, а можно просто кинуть ворохом бумаг, как и до этого?
– Понимаю, о чем вы говорите. Дело действительно выглядит так, что чепчик уже закинут за мельницу и никого уже не волнуют внешние приличия, но… Юристам же приходится работать на длинные дистанции, – не теряет надежды Новиков.
– Я уже приводил как-то пример с Украиной, где судьи и прокуроры уже видели смену власти в последние годы, и не раз. И они прекрасно понимают на личном опыте, что за их решения с них могут спросить. И если ты делаешь беспредел, который потом не сможешь объяснить, то…
Так что для обывателя это может быть и не важно, но, поверьте, для тех, кто пишет эти тексты – это будет очень важно, даже если сейчас они и гонят от себя эти мысли.
*Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы политика Алексея Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.
Теги: #Илья Новиков, #ФБК, #оппозиция
Рубрика: Политика