Бегишев Сергей
11 часов назад

"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

Защитник не представляет, как решение суда можно написать так, чтобы оно напоминало человеческий текст

Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Дождь»

Илья Новиков

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и штабы политика Алексея Навального*. Заключительное заседание суда продолжалось около 12 часов и закончилось поздним вечером.

О том, что происходило за закрытыми дверями, в рамках возможного, так как дело проходило под грифом «Секретно» рассказал адвокат Илья Новиков, который выступал на стороне ответчика.

– Даже если у нас не было никаких иллюзий относительно окончательного решения, мы все равно должны были дать шанс доброй воле, – рассказал Новиков. – В последнем слове я сказал судье:

«Ваша честь, в ходе процесса на вас вывалили целый ворох разных цифр, но сейчас важна одна единственная – 68. Именно столько лет Владимиру Путину, а все юристы, кто участвует в процессе – гораздо моложе, никто из нас не достаточно пожилой, чтобы не думать о том, что будет после Путина. Мы все, скорее всего, доживём до окончания его правления».

Но на судью это, как мы знаем, впечатления не произвело.

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На вопрос «Будет ли апелляция?» Новиков пока ответить не смог.

– Я не уполномочен говорить от лица всех своих коллег, я не буду это анонсировать и брать на себя ответственность. Сначала надо посмотреть, что будет написано в решении суда, – сказал защитник в эфире телеканала «Дождь» https://www.youtube.com/watch?v=d9rG7sWhVcQ&t=398s.

– Потому что никто из нас, юристов, кто вёл дело на стороне ответчиков, не представляет, как это решение можно написать так, чтобы оно хоть как-то напоминало человеческий текст. То есть, судье придётся засучить мантию и проделать огромную работу, которую должна была сделать прокуратура.

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– Может статься, что им уже не нужно приводить все это в человеческий вид, а можно просто кинуть ворохом бумаг, как и до этого?

– Понимаю, о чем вы говорите. Дело действительно выглядит так, что чепчик уже закинут за мельницу и никого уже не волнуют внешние приличия, но… Юристам же приходится работать на длинные дистанции, – не теряет надежды Новиков.

– Я уже приводил как-то пример с Украиной, где судьи и прокуроры уже видели смену власти в последние годы, и не раз. И они прекрасно понимают на личном опыте, что за их решения с них могут спросить. И если ты делаешь беспредел, который потом не сможешь объяснить, то…

Так что для обывателя это может быть и не важно, но, поверьте, для тех, кто пишет эти тексты – это будет очень важно, даже если сейчас они и гонят от себя эти мысли.

*Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы политика Алексея Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.

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