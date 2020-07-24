"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

9 июня Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией*, Фонд защиты прав граждан* и штабы политика Алексея Навального*. Заключительное заседание суда продолжалось около 12 часов и закончилось поздним вечером.

О том, что происходило за закрытыми дверями, в рамках возможного, так как дело проходило под грифом «Секретно» рассказал адвокат Илья Новиков, который выступал на стороне ответчика.

– Даже если у нас не было никаких иллюзий относительно окончательного решения, мы все равно должны были дать шанс доброй воле, – рассказал Новиков. – В последнем слове я сказал судье:

«Ваша честь, в ходе процесса на вас вывалили целый ворох разных цифр, но сейчас важна одна единственная – 68. Именно столько лет Владимиру Путину, а все юристы, кто участвует в процессе – гораздо моложе, никто из нас не достаточно пожилой, чтобы не думать о том, что будет после Путина. Мы все, скорее всего, доживём до окончания его правления».

Но на судью это, как мы знаем, впечатления не произвело.