Сахмеев Владимир
17 часов назад

Комитет ГД по законодательству одобрил увеличение штрафов по закону Димы Яковлева

Гражданин, нарушивший установленную депутатами норму, заплатит от 5 до 15 тысяч рублей

На фото здание Госдумы, освещенное закатом
Фото: Global Look Press

Согласно обновленной версии закона Димы Яковлева, штрафы для юридических лиц за усыновление российских детей гражданами США вырастут до диапазона 50-100 тысяч рублей.

Должностные лица - работники аппаратов избирательных комиссий будут дисквалифицированы на год и заплатят от 20 до 50 тысяч рублей, как и другие официальные лица в случае нарушения установленных в КоАПе норм.

Для граждан же предусмотрели штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Все эти поправки уже одобрил думский комитет по госстроительству и законодательству. 2 июня законопроект был внесен на рассмотрение.

Персона
Культура и ТВ 16 часов назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 10 минут назад

Россиянам нужно 75 тысяч в месяц, чтобы чувствовать себя финансово независимыми

Общество 1 час назад

Светлана Радионова: о жизни, карьере и увлечениях главы Росприроднадзора

Политика 1 час назад

Европарламент разгорячился, 1 млрд вакцин, война вокруг трубы. Главное к 11 июня

Общество 1 час назад

В Москве продолжается период дождей, температура воздуха сегодня до +19°

Общество 4 часа назад

Соседов и Вассерман признались в общей вредной привычке

Общество 7 часов назад

В воинской части Ленобласти пропало сооружение весом 72 тонны

Общество 7 часов назад

Что изменилось в выдаче загранпаспортов?

Политика 10 часов назад

Мишустин расторг с США договор об открытой суше

Общество 10 часов назад

"Хотела напугать": Под Курском мать сожгла сына за рассказ отчиму о её изменах

Политика 11 часов назад

"Никого уже не волнуют внешние приличия": Илья Новиков рассказал о процессе над ФБК

Общество 12 часов назад

В московском ОМВД удерживают мигрантку, которая жаловалась на избиение полицейским

Происшествия 13 часов назад

Правозащитница: В Дагестане полиция взломала дверь убежища для жертв домашнего насилия

Политика 14 часов назад

Из официально предоставленной карты Алексея Навального исчезли анализы крови

Политика 14 часов назад

Топ-7 самых популярных на YouTube расследований ФБК*

Общество 15 часов назад

Сбивший на самокате 6-летнего ребенка мужчина ответит по уголовной статье

Политика 17 часов назад

Скончалась депутат Госдумы, сестра министра обороны Лариса Шойгу

Здоровье и дом 17 часов назад

В России выявили максимум заразившихся COVID-19 за сутки с февраля этого года

Общество 17 часов назад

"Острая нехватка специалистов": Вторую линию БАМа будут строить заключенные

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика