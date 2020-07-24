Комитет ГД по законодательству одобрил увеличение штрафов по закону Димы Яковлева

Согласно обновленной версии закона Димы Яковлева, штрафы для юридических лиц за усыновление российских детей гражданами США вырастут до диапазона 50-100 тысяч рублей.

Должностные лица - работники аппаратов избирательных комиссий будут дисквалифицированы на год и заплатят от 20 до 50 тысяч рублей, как и другие официальные лица в случае нарушения установленных в КоАПе норм.

Для граждан же предусмотрели штрафы от 5 до 15 тысяч рублей, передает «Интерфакс».

Все эти поправки уже одобрил думский комитет по госстроительству и законодательству. 2 июня законопроект был внесен на рассмотрение.