Это нонсенс: Зюганов рассказал о "правде, которая невыгодна Кремлю"

О том, что партия КПРФ в рамках предстоящей предвыборной гонки рискует оказаться если не за бортом, то хотя бы на обочине текущего системного оппозиционного мейнстрима, политологи говорят уже не в первый раз. Многие эксперты, к примеру, отмечают, что отказ голосовать за принятие поправок к Конституции в 2020 году может обернуться для коммунистов исключением из числа политических сил, к которым Кремль сохраняет лояльность или хотя бы нейтралитет.

Понимают это и сами коммунисты, а потому, чтобы выбить себе достойное место в новом созыве Государственной думы, ужесточают риторику с критикой власти. Особенно преуспевает на этом поприще лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который после затяжного молчания с новыми силами включился в борьбу, а его риторика наводит на мысли о том, что еще немного и компартия окончательно разорвет все связи с так называемой системной оппозицией.

В своем недавнем выступлении Геннадий Андреевич снова озвучил ряд довольно жестких тезисов, которые точно станут раздражающими для Кремля. В этот раз недовольство главного коммуниста страны вызвало то, что его открытое письмо в адрес российского президента Владимира Путина (обширный, надо сказать, документ) проигнорировали все федеральные СМИ, решившие, как считает Зюганов, «скрыть правду» за молчанием.

«Крупнейшие государственные информационные агентства изображают реальность совсем не такой, какой она является на самом деле. Полагаю, они бы говорили правду только в том случае, если бы получили отмашку из Кремля. Но их каждую неделю собирают, расписывают темники, разгоняют дезинформацию, в том числе по социальным сетям.

Это нонсенс, но главные СМИ страны проигнорировали мое Открытое письмо президенту, хотя я направил этот документ во все возможные инстанции и даже в регионы. Мы проводили масштабную пресс-конференцию. Но вечером никто не показал ни одного сюжета по этому поводу. А это значит, что правда им невыгодна. Это означает, что они совсем не хотят исправлять ситуацию», – подчеркнул Зюганов.