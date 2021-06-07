В Азербайджане возмутились освобождением убившего юношу ДПС-ника и написали Путину

Более 50 граждан депутатов, правозащитников и журналистов из Азербайджана обратились к президенту России Владимиру Путину из-за инцидента, когда сотрудник ДПС Александр Гусев случайно застрелил 19-летнего юношу Векила Абдуллаева в Новосибирской области. Они возмущены, что полицейского отпустили на волю, а также призывом наградить убийцу.

Напомним, что сотрудник ДПС вступил в конфликт с юношей, когда вместе с коллегой пытался посадить в машину другого молодого человека. Тот пытался помочь другу, применяя силу. Тогда полицейский достал табельный пистолет, схватил юношу сзади и случайно выстрелил ему в голову. Позднее пострадавший умер.

Кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» и сотрудница Russia Today Мария Бутина сразу же потребовала приставить убийцу к награде, списав это на самооборону: «Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет», — написала она.

В отношении полицейского сразу начали проверку о превышении полномочий, когда же пострадавший умер, его взяли под стражу. Тогда глава Следственного комитета возмутился такому решению и распорядился начать служебную проверку уже в отношении тех правоохранителей, которые задержали коллегу. Позднее он был освобожден.

В письме представителей Азербайджана (юноша был азербайджанцем по национальности) к Путину говорится, что они «расценивают [освобождение полицейского] не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией» (цитата по местному изданию Trend). Они ожидают, что российский президент примет «справедливое решение» в связи с этим инцидентом, который, по мнению подписантов, очевидно, является противоправным. Этого решения, по их словам, ждут 10 млн граждан Азербайджана, которые внимательно следят за делом. Они указывают на то, что у погибшего в руках не было оружия и он ничем не угрожал сотруднику полиции.

«Мир и так ходит по краю пропасти, рискуя сорваться в пропасть. Так стоит ли оставить без внимания действия "гусевых", "бутиных" и "бастрыкиных"?» — задаются вопросом авторы письма.

Кроме того, они требуют от Бутиной публичных извинений за своё высказывание о награде убийцы перед родными убитого и всем народом Азербайджана.

Среди подписантов указаны в том числе председатель русской общины Азербайджана Михаил Забелин, его заместитель Анастасия Лаврина, а также не менее восьми депутатов национального парламента Азербайджана и главы ряда местных СМИ.