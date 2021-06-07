МИД РФ: введенные против России санкции останутся, стоит готовиться к новым

В МИДе рассказали о том, что введенные Западом санкции против России нельзя отменить и следует ожидать новые.

Замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин призвал быть реалистами и готовиться к тому, что ограничения со стороны западных стран останутся навсегда.

«Режим санкций был всегда. И он останется навсегда, давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных нормативных актах, американских и других государств, и открутить назад будет невозможно», — заявил замглавы МИД на парламентских слушаниях в Госдуме.

По словам Панкина, Кремль не собирается просить о снятии санкций — они буду действовать, пока в состав России входит Крым, который страна не собирается отдавать.

«Снимать санкции будут те, кто их вводил. Просить об этом мы не будем, но доводить через заинтересованные круги — деловые, общественные и прочие — мысль о том, что эти санкции ущербны — может, в меньшей степени, чем для нас, — для тех, кто их вводил, и что лучше бы их не было, это мы будем делать», — подчеркнул он.

Замглавы также рассказал о серьезной работе по подготовке к дополнительным ограничениям, которые могут возникнуть в связи с возможным отключением страны от международных платежных систем.

«Понятно, что подготовиться ко всему нельзя, но уже в экономическо-финансовом блоке развернута серьезная работа, связанная с переводом расчетов в национальные валюты, внедрением платежных систем», — заявил представитель МИД. Он добавил, что в современном мире невозможно замкнуться внутри страны и «никто не может на 100% своими силами и средствами себя содержать и развивать».