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"Абсолютно свободный процесс": Путина не беспокоит отъезд Дмитрия Гудкова из РФ

Политика
14:35, 07 июня 2021

"Абсолютно свободный процесс": Путина не беспокоит отъезд Дмитрия Гудкова из РФ
Владимир Путин // Фото: Global Look Press
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что в Кремле никто не следит за делом против семьи Гудковых, а временный отъезд экс-депутата Госдумы и других оппозиционных политиков из страны не вызывает беспокойства у Владимира Путина.

«Мы не следили за этим делом и за отъездом Гудкова», — заверил Песков. На вопрос журналистов о том, не тревожит ли главу государства, что политики покидают Россию из-за рисков уголовного преследования, представитель Кремля заверил:

«Да нет, абсолютно. Если это законный выезд из страны — любой гражданин может, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах. Он может прекрасно выехать страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс».

Напомним, Дмитрий Гудков уехал из страны после того, как его без предъявления обвинений задержали в связи с уголовным делом о невыплате несколько лет назад арендной платы фирмой его семьи. Дело было возбуждено из-за якобы причиненного мэрии Москвы вреда, источник «Медзузы» (издание признано в России «иностранным агентом») в администрации президента также пояснил, что освобождение политика лоббировали в руководстве города.

Фирма Гудковых арендовала у города подвальное помещение, но после того как арендную ставку подняли в три раза не смогла выполнять свои обязательства и начала процедуру банкротства. Долг компании составляет порядка двух миллионов рублей.

  • Уехал, но обещал вернуться. Дмитрий Гудков заверил, что не эмигрировал из России

Задерживать Гудкова приехали вооруженные бойцы правоохранительных органов, в ряде квартир и загородных домов экс-депутата Госдумы провели обыски. По оценке его отца Геннадия Гудкова, всего в операции участвовало не менее сотни различных силовиков.

Дмитрий Гудков намеревался участвовать в выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве от «Яблока». В партии его преследование назвали политически мотивированным. На неопределенное время Гудков уехал сперва в Украину, а затем в Болгарию, где живут его родители.

Теги: #Путин #Песков #Дмитрий Гудков

Рубрика: Политика

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