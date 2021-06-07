Олигарх Мазепин назвал "интервью" Протасевича "мелодрамой" с конкретными авторами

Гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин прокомментировал слова сооснователя Telegram-канал Nexta Романа Протасевича, которые тот произнес во время «интервью» федеральному телевидению Беларуси, находясь в СИЗО КГБ, о том, что некий бизнесмен с Урала и конкурент российского олигарха Михаила Гуцериева спонсировал Nexta. В этом «интервью» Протасевич сделал множество провокационных заявлений, которые, как уверены его родители и вся белорусская демократическая оппозиция, стали следствием давления на него силовиками. Они также полагают, что могли иметь место и прямые пытки.

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, которого многие узнали по описанию Протасевича, отрицает факт финансирования Telegram-канала и заверяет, что это «интервью» — «мелодрама», у которой есть конкретные авторы.

«[Я] хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб. С другой стороны, в очередной раз показать российский след»,

— приводит его слова «Интерфакс». Отметим, что эту линию последовательно отстаивает удерживающий власть в Беларуси Александр Лукашенко и его подчиненные. Параллельно Мазепин ссылается на другие слова Протасевича из того же интервью о том, что он якобы служил на Донбассе и получал зарплату от западных спецслужб, принимая их за объективное признание.

«То, что касается главного вопроса о финансировании NEXTA (...). Я могу ответить прямо и честно, ни я и ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», — также заверил Мезепин, отметив, что это бы «противоречило [его] взглядам».

Комментируя свои отношения с Гуцериевым, он сказал, что тот «занимается многими проектами, включая нефтяной бизнес и творчество», а он не имеет «ни к первому, ни ко второму отношения»: «Мы здесь не являемся конкурентами», — заключил Мазепин.