Навальный отозвал два иска к колонии. Вопросы по ним он считает улаженными

Оппозиционный политик Алексей Навальный будет вновь этапирован в колонию общего режима ИК-2 в Покрове Владимирской области, передает телеканал «Дождь». До этого он находился в тюремной больнице в колонии строгого режима ИК-3, куда его перевели во время голодовки и оставили для восстановления после неё.

Кроме того, политик отказался от двух исков, которые он ранее подал против администрации ИК-2: один из них касался того, что ему не дают Коран, а второй — вырезанной из номера «Новой газеты» статьи. По словам политика, оба вопроса были улажены.

Он пояснил, что в ситуации с Кораном для него был важен сам факт, чтобы ему передавали литературу, а сейчас у него уже есть и Коран, и Библия, и последнее произведение Владимира Сорокина, которые он заказывал: «Система налажена. Мне здесь важен факт, что книги дают и мы упорядочили практику. Я тоже хотел бы примириться. Чтение сила, знание сила, книги важны», — пояснил он в суде.

Во втором иске, где речь шла о вырезанной статье, Навальному был важен вопрос наличия цензуры в колонии: «Когда судишься, хочется судиться не только за себя. Наш процесс — действительно очень полезное действие. Вот эта цензура периодических изданий много кого беспокоит». На данный момент на уровне колонии заверили, что статью они не вырезали, именно это политик и хотел прояснить: