"Нам, обычным гражданам, что с этого?": политик о строительстве "Северного потока-2"

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» в последние годы подавался как одна из самых больших потенциальных побед России в противостоянии с Соединенными Штатами. В особенности это касается борьбы за европейские рынки сбыта газа, которые активно старается освоить американский СПГ. Разумеется, отсюда и бесконечная история с санкциями в отношении компаний, задействованных в реализации проекта и прочие негативные моменты.

Как бы там ни было, но накануне оператор «СП-2» рапортовал о завершении прокладки первой нитки газопровода, а потому поводов для победных реляций у федеральных СМИ заметно прибавилось. Тут вам и «Украине конец», и «До свиданья, Америка», и «Газ – НАШ», разумеется, тот, который для Европы.

Как бы там ни было, но на фоне жесткого противодействия со стороны Соединенных Штатов достройка первой нитки газопровода действительно выглядит как большая победа российского газового гиганта «Газпром». Кроме того, принято считать, что запуск «Северного потока – 2» укрепит позиции России на европейском энергетическом рынке, что сулит ей и определенные экономические преимущества.

Правда, есть эксперты, которые радости от новостей по продвижению реализации проекта не испытывают. К примеру, как высказался российский политик, соучредитель Нацфонда развития регионов России, глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, простым россиянам от этого факта никакого дела нет, поскольку в число выгодоприобретателей в данном случае они не войдут, несмотря на то, что речь идет о торговле народным достоянием.

«Разводка по Северному потоку. Я всегда удивлялся – а почему мы собственно должны радоваться или плакать от счастья, когда какая-то иностранная компания, вроде Яндекса или Газпрома, или продуктового ритейлера и прочих добивается определенных внутренних успехов?

Вот, достроили «Северный поток-2». Но нам, обычным гражданам, что с этого? Можно построить хоть десять Северных потоков, но нам от этого будет ни холодно, ни жарко», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.