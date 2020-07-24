Миллион за встречу с Путиным: как основательница сети "АндерСон" "умыла" чиновников

Удивительно, что Анастасия не знает правил игры, сформированных еще при Ельцине: любая аудиенция с чинами в России покупается. Пакет «Премиум» на ПМЭФ дает право на участие во всех мероприятиях, в том числе посещение пленарного заседания с президентом.

Миллион рублей – это еще дешево: наверное, сделали скидку на малый бизнес, которую она просила ранее.

Еще в марте на встрече предпринимателей с президентом Татулова рассказала главе РФ, что из-за пандемии ряд компаний сейчас на грани банкротства, и предложила отправить к ней «на стажировочку» людей, которые рассказывают о грядущей отмене неактуальных требований к бизнесу. Владимир Путин обещал.

– Не отправил, но в условиях, когда все болеют и все в масках, мне только его людей не хватало, – сетует Анастасия.

Россиянку после критики госпомощи бизнесу отправили защищать бизнес. Бизнес-омбудсмен Борис Титов назначил основательницу сети семейных кафе и кондитерских «АндерСон» Анастасию Татулову общественным омбудсменом в сфере малого и среднего предпринимательства.

– На следующий день, когда я стала внезапно знаменитой (после диалога с Путиным), все вокруг меня были уверены, что мне минимум уже фабрику построили. Рассказываю: «АндерСон» не получил ни одной меры от государства, – уверяет Анастасия.

В 2019 году она решила расширяться и подсчитала затраты: от 450 млн рублей – чтобы сделать новую фабрику. Полмиллиарда. И это минимум... Однако уже в марте 2019-го наступил крах. На слайде одной из публичных презентаций Татулова так написала о предбанкротном состоянии компании: «Никто не ожидал такой подставы, но -95% выручки от плана, -12 млн предоплат, отмена раунда инвестиций и полный пи..........».

Звонок в дверь

После скандала с платным участием в форуме организаторы очень быстро откатили назад.

– Утром раздался звонок в дверь квартиры Анастасии, люди предъявили ей бейджик и попросили ее все-таки на форуме быть, – рассказала «Собеседнику» бренд-директор сети «АндерСон» Екатерина Гамова. – Сначала она сказала им: «Нет, спасибо!», но потом передумала – она многое сделала за этот год и упускать возможность что-то донести до бизнес-сообщества уже не хотела. В общем, собрались, подумали и решили, что надо все-таки идти. Только что закончилась панельная дискуссия. Она там, конечно, взорвала зал!

Глава «АндерСона» говорила простые, но точные вещи: предпринимателям, по ее словам, важны лишь два параметра – прибыльность и безопасность, а «меньше всего им нужны форумы».

Весь посыл выступления Анастасии Татуловой выражала одна ее фраза: «Вы на нас плюете, а мы вас ненавидим».

– Вы, если что, меня из СИЗО потом вытащите? Я сейчас наговорю лишнего немножко. – Анастасия пыталась заручиться поддержкой омбудсмена Бориса Титова.

– Это по другой линии, мы экономические. Не могу обещать, – в свойственной ему манере ответил ей Титов.

– Черт, придется кого-то другого просить... – обреченно процедила она в микрофон. – Хочу, чтобы имидж предпринимателя был не про жуликов, жадин и «нахлобучниц», а про то, что это – уважаемая профессия. И конечно, хочу, чтобы предприниматель не сидел в СИЗО. Даже если он виноват, он может находиться под домашним арестом.

Настя молодец!

Позже организаторы объяснялись, что заявка на участие Анастасии Татуловой была подана как представителю бизнеса, совладельцу сети семейных кафе «АндерСон». Именно поэтому ей как бизнесмену было предложено оплатить свое участие... Однако как общественный деятель и омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса она имеет право на бесплатное участие», – писал в свое оправдание организатор ПМЭФ – фонд «Росконгресс».

– Настя молодец, на сессии она выступила хорошо! – на условиях анонимности оценил «Собеседнику» выступление Татуловой гость ПМЭФ. – Основной вопрос: кто оплатил ее приглашение? Общественный омбудсмен – это никто, общественная должность, которая ничего не дает. Вопрос: чьих вы будете? Если вы чей-то крепостной, за вас барин списывает. Быть свободным – это дорого.

Сессия про НЭП 2.0 с ведущим Борисом Титовым, на которой Анастасия Татулова рассказала о своей боли, проходила в отсутствие чиновников.

– Кому она посвящала свои эскапады? – недоумевает участник ПМЭФ. – Представим, я вам поплакался, вы мне сильно посочувствовали. С тем же успехом я мог бы выйти поплакаться к бабушкам у подъезда.

Досье

Основные тезисы доклада Татуловой:

Не надо нам институтов, которые нас развивают, упраздните их. Дайте деньгами.

Каждое телодвижение государства приносит усложнение работы добросовестных участников рынка и предоставляет конкурентные преимущества теневому сектору.

Административное давление и несоразмерные штрафы вынуждают бизнес уходить в тень. С 2017 по 2019 год сумма штрафов выросла в три раза.

Тотальный кризис доверия власти и бизнеса.

Пока доверие не выстроено: неизменность правового регулирования, стабильность правил игры. Остановитесь!

Предложения Анастасии:

Запретить банкам вмешиваться в бизнес.

Убрать допросы из функционала налоговой службы.

Запретить блокировать счета бизнесменов.

Верификация всех принимаемых законов с отраслевыми сообществами бизнеса.

Субсидирование «хотелок» государства типа маркировок за счет государства.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Миллион за встречу с Путиным».