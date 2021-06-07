Гудкова оштрафовали на 10 тысяч за участие в митинге в поддержку Навального

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, который, как стало известно накануне, покинул территорию России, сообщил, что Савеловский районный суд Москвы оштрафовал его на 10 тысяч рублей за участие в митинге 23 января в поддержку Алексея Навального.

«На все про все — 20 минут, все ходатайства адвоката Александра Альдаева отклонены», — делится политик в своем Telegram.

Как пояснил сам адвокат, на которого ссылается «Апология протеста», защита намерена обжаловать это решение. Полиция установила причастность политика к несогласованному мероприятию, осмотрев его Telegram-канал. В протоколе говорится, что Гудков на Пушкинской «привлекал внимание граждан и СМИ, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, аплодировал и размахивал руками».

Сам Гудков ранее отмечал, что судимость по делу об акции Фонда борьбы с коррупцией (объявлен властями «иностранным агентом») потенциально закрывает ему дорогу на выборы по новому закону, согласно которому сторонники Навального (в законе говорится о поддерживающих экстремистские организации) на несколько лет лишаются права участвовать в выборах.

Исходя из характера следствия, можно сделать вывод, что технология поиска доказательств противоправных действий в Москве работает по-разному в отношении оппозиционеров и власти. К примеру, ранее Sobesednik.ru рассказывал, что год назад Главное контрольное управление не стало штрафовать мэра Москвы Сергея Собянина за то, что он под камеры пришел в кафе без маски и перчаток, игнорируя свой же указ. Тогда власти пояснили, что для штрафа необходимо, чтобы на градоначальника составили протокол на месте, а по видео и фото задним числом они этого сделать не могут.