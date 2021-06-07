Фирма сокурсника Путина получила из бюджета почти 2 трлн рублей. А вы держитесь!

Коллегия Николая Егорова, который, как считается, познакомил будущего президента с Анатолием Собчаком и фактически дал старт политической карьере Владимира Путина, заключила новый госконтракт с Росимуществом.

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» получит почти 70 млн рублей для отстаивания юристами интересов РФ по «титановому спору» с Индией. Соответствующий тендер Sobesednik.ru обнаружил на портале госзакупок.

Согласно документам, основной целью судебного спора является возврат потерянных инвестиций в десятки миллионов долларов (2,5 млрд индийских рупий). Еще в 2007 году две страны договорились построить химико-металлургический комбинат в штате Орисса, в 2008-м стороны подписали основополагающие документы.

Общий объем инвестиций в российско-индийское СП оценивался в размере 126 млн долларов

К концу 2010 года Россия внесла в уставной капитал СП 60 млн долларов, но индийская сторона свои обязательства не исполнила, а затем и вовсе заявила о выходе из проекта.

В последние годы РФ пытается добиться возврата уплаченных средств. В документации говорится, что этот результат является «ожидаемым», но не «гарантированным».

Юридическая фирма «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» сегодня является крупнейшей юридической компанией России, получая сотни миллионов рублей на освоении госзаказов.

По подсчетам «Собеседника», за последние 10 лет компания получила почти 2 трлн рублей на оказание юридических услуг в том числе для государственных органов власти.

Одним из основателей бюро является Николай Егоров – однокурсник Владимира Путина по юридическому факультету ЛГУ (ныне – СПбГУ).

Николай Егоров//фото: стоп-кадр YouTube

СМИ также писали, что именно Егоров дал старт политической карьере Путина, познакомив его с Анатолием Собчаком.

Кроме того, Егоров преподавал в ЛГУ у будущего президента России Дмитрия Медведева.