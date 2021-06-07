"Да, Песков, выдавили мужика из страны": кремлевскому спикеру досталось за Гудкова

В Кремле не следили за отъездом на Украину экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, так как любой гражданин может выехать из страны, если нет ограничений, это свободный процесс, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, Дмитрий Гудков, оказавшийся фигурантом дела о неуплате по договору аренды, сообщил, что выехал из страны на Украину и направляется в Киев, оттуда он собирается ехать в Варну к родителям. Из ИВС Гудков был отпущен в четверг и остался в статусе подозреваемого. Он заявил, что его отъезд из России временный, но в выборах в Госдуму он участвовать не будет.

«Здесь важно подчеркнуть – речь не об эмиграции. Эмиграция – это разрыв всех связей. Этого я делать не собираюсь», – написал Гудков в своем телеграм-канале.

«Это не поражение, это тактическое отступление для передислокации сил. Никаких иллюзий я не питал, лишь откладывая заявление о том, что в выборах участвовать не смогу по простой причине: это невозможно».

В то же время, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не беспокоит ли в целом президента отъезд политиков из страны из-за возможного уголовного преследования, отметил, что любой гражданин, не имеющий ограничений по выезду, может спокойно покидать страну.

– Нет, мы не следили за этим делом и отъездом Гудкова, – сказал Песков.

– Если это законный выезд из страны, то любой гражданин, если он не имеет никаких обременений, поражения в правах, может прекрасно выехать из страны, вернуться в страну или не вернуться в страну. Это абсолютно свободный процесс.

В сети очередной невнятный ответ Пескова вновь был высмеян.

«Дима, я тебе, конечно, верю, разве могут быть сомненья?» – прокомментировал новость строчкой из песни житель столицы.

«Гудков правильно сделал, что уехал, иначе Путин бы посадил и его, потому что Гудков не единоросс, а настоящий патриот России», – поддержали уехавшего политика.

«Да, Песков, выдавили мужика из страны, а теперь "Я не знаю, я не понимаю"», – удивляется ответам пресс-секретаря россиянин.

«Интересно, как же, не заплатив «аренду», да еще и в статусе подозреваемого он смог так легко уехать? У нас за автоштрафы на границе прессуют, а здесь миллионы…» – задает риторический вопрос читатель.

«Вот и делай вывод, для чего заводилось это дело – чтобы реально посадить или чтобы уехал? Запугали и человек отказался от участия в выборах в Госдуму, политическое поле продолжает зачищаться…» – грустно приводит аргументы петербуржец.