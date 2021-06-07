Брат-близнец Путин: какая судьба ждет Александра Лукашенко?

О судьбе белорусского президента Александра Лукашенко в конце этой весны заговорили с новой силой. Внимание многих обращено к тому, что Александр Григорьевич в очередной раз вынужден искать поддержки у Москвы, поскольку тучи над ним сгущаются куда серьезней, чем осенью минувшего года.

И если протесты 2020 года обернулись для Лукашенко затяжным политическим кризисом, в рамках которого ему, не без поддержки со стороны северного соседа, равно как и не без репутационных потерь из-за довольно жестких действий силовиков, все же удалось взять ситуацию под контроль, то скандал с принудительной посадкой борта авиакомпании Ryanair в Минске для задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича может принести белорусскому лидеру куда больше проблем.

Западные страны уже закрыли свое воздушное пространство для Республики, многие из них при этом продолжают обсуждать санкции в отношении Минска, которые в этот раз могут быть значительно более болезненными, а ближайшие соседи из числа лояльных к Западу настолько критически настроены в отношении Лукашенко, что их СМИ нередко называют его «самопровозглашенным» президентом.

В связи с этим у наблюдателей уверенность в том, что Лукашенко все же удастся удержать власть в Республике, постепенно начала сменяться не просто неуверенностью за его будущее, но еще и тревогой относительно того, не разделит ли он судьбу одного из самых известных ближневосточных правителей – бывшего ливийского вождя Муаммара Каддафи.

Впрочем, как считает российский журналист и общественник Матвей Ганапольский, подобный сценарий исключен. И от столь печальной участи, убежден эксперт, Лукашенко спасет родство с «братом-близнецом», живущим по соседству.

«Не будет у Лукашенко судьбы, как у Муаммара Каддафи. Прежде всего, из-за того, что белорусская оппозиция повела себя именно так, как повела. Кроме того, ему удалось их пережать. Наконец, он не один, у него есть брат-близнец по имени Владимир Владимирович Путин. Все эти обнимашки, этот долгий взгляд на катер», – заявил Ганапольский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».