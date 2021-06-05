Страны G7 договорились брать 15% налог на прибыль с международных корпораций

Министры финансов стран «Большой семерки» договорились об одинаковых условиях налогообложения для международных IT-компаний, которые сейчас используют «налоговые гавани», чтобы экономить на отчислениях. Минимальной ставкой налога на прибыль будет 15%, хотя до сих пор до конца не понятно, как именно будет работать механизм сделки.

Судя по заявлениям главы Минфина Великобритании Риши Сунка, новое правило коснется корпораций с рентабельностью от 10%. 20% прибыли свыше этих 10% будут перераспределяться в виде налогов между странами, где средства были реально заработаны. Он считает это соглашение «историческим».

В первую очередь это коснется транснациональных гигантов вроде Apple и Google, которые сейчас стараются минимизировать налоговые выплаты за счет ухода в Нидерланды и Ирландию. К слову, в последней уже заявили, что сделка должна соблюдать интересы не только крупных, но и маленьких государств: «Я с нетерпением жду возможности поучаствовать в обсуждениях Организации экономического сотрудничества и развития. За столом переговоров собирается 139 стран (...) Все заинтересованы в достижении устойчивого, амбициозного и справедливого соглашения о международной налоговой архитектуре», — написал глава Минфина Ирландии Паскаля Донохью.

Впрочем, пока G7 предстоит распространить условия сделки хотя бы на страны «Большой двадцатки» в рамках саммита в июле. Туда входит, в том числе и Россия, где неоднократно призывали к усилению налогового давления на международные корпорации.