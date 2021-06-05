Игорь Скурлатов: дата выступления Путина в Петербурге была выбрана не случайно

Минувшая пятница, 4 июня, ознаменовалась двумя довольно интересными для российской повестки событиями. Во-первых, в этот день состоялось выступление главы российского государства в рамках Петербургского международного экономического форума.

Во-вторых, в ту же пятницу 45-летие встретил один из самых ярких российских оппозиционеров последних лет Алексей Навальный. Причем, встретил он его за решеткой, куда попал при обстоятельствах, известных сегодня, пожалуй, практически каждому.

Примечательно, что день рождения Алексея Анатольевича фактически не освещался в прессе, даже если брать во внимание сочувствующих политику обозревателей. Разве что посты его ближайших соратников с ободряющими и поддерживающими словами, вроде того, что опубликовал Леонид Волков. Вот, в целом, и все – никаких новых заявлений, расследований и прочего. Так что, нет ничего удивительного, что в повестке минувшего дня именинника практически полностью вытеснил Владимир Владимирович как ключевой спикер ПМЭФ.

Между тем, как отмечает российский политик, соучредитель Нацфонда развития регионов РФ, глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, дата 4 июня была выбрана для выступления российского президента в Петербурге совершенно не случайно. Эксперт убежден, что именно день рождения Навального и возможный всплеск в российской повестке по этому поводу, вынудили Кремль остановить выбор именно на этой дате, чтобы «перебить повестку». И это, убежден Скурлатов, свидетельствует о том, что противостояние между властями и Навальным продолжается.

Игорь Скурлатов//Фото: Facebook

«Выступление Путина совпало с днем рождения Алексея Навального. Вот только поздравления главного на сегодняшний день российского оппозиционера на Петербургском форуме никто не услышал, – пишет Скурлатов в своем авторском Телеграм-канале. – Зато разглагольствований об улучшениях с соответствующей уверенностью было в избытке.

ВВП (первая Сила) и блогер из подмосковной деревни Бутынь (вторая Сила) являются идеологическими противниками третьей Силы, которая на основании следования традиционным духовным ценностям является народной альтернативой для действующего политического расклада. И Путин, и Навальный знакомы со мной лично. Но ни один, ни второй не поздравлял меня с моими юбилеями, а потому воздержусь и я. «Око за око».

Но, разумеется, дата выступления Владимира Путина была неслучайно выбрана именно на этот день. Цель была перебить повестку, так что информационная война продолжается».