В Питере задержали активиста, поздравившего Навального с Днем рожденья

В Петербурге полицейские задержали активиста Никиту Чирикова. Об этом сообщает телеграм-канал «ПЬЯTNIЦА».

Молодой человек вышел к Гостиному двору в Петербурге с плакатом «Хватит кошмарить активистов. Одиночный пикет — не преступление». После Чириков развернул плакат «Леха, с днем рождения» (оппозиционер Алексей Навальный сегодня отмечает День рождения).

Активиста не задерживали до окончания пикета, а лишь проверили документы.

Когда пикетчик свернул плакаты и начал уходить с места политической акции, его догнал полицейский и попросил проехать в отдел полиции №78, чтобы дать объяснения.

В итоге ему предъявили обвинение по статье местного КоАП о нарушении антиковидных правил.