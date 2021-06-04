Страны ЕС обязали отказывать лайнерам Беларуси в полетах на их территории

Опубликовано заявление ЕС об усилении существующих ограничительных мер на фоне политической ситуации в Беларуси. Так, вводится запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов, пишет «Интерфакс».

Теперь все страны ЕС обязаны отказывать лайнерам Беларуси в использовании воздушного пространства.

При этом в заявлении Евросоюза пока не указываются даты, с которыми будет окончательным запрет на перемещение белорусских самолетов.

Ранее сообщалось, что запрет может быть введен уже в ночь на субботу.