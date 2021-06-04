Путин забыл свое высказывание 1996 года о "жесткой руке", которая начнет душить россиян

Тележурналист Станислав Натанзон, ставший модератором пленарной сессии на ПМЭФ-2021, напомнил президенту Владимиру Путину про его цитату 1996 года.

«Вы как-то сказали, я процитирую: „Нам всем кажется, если навести порядок твердой жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить“. Начала уже?» – задал вопрос Натанзон (цитата по «Росбалту»).

Путин сделал вид, что не представляет, будто мог бы такое когда-то сказать. «Это я сказал? Я этого не чувствую», – ответил политик, отбывающий четвертый президентский срок.