"Персональный заложник Путина": Волков эмоционально поздравил Навального с 45-летием

Пока российская повестка формируется в основном вокруг Чемпионата мира по хоккею, вакцинации от Covid-19, предстоящей встречи Путина и Байдена и откровенной зачистки политического поля в России, многие забыли, что 4 июня отмечает свой день рождения один из самых ярких несистемных оппозиционеров страны последних лет Алексей Навальный.

Впрочем, наиболее преданные поклонники Алексея Анатольевича об этом, безусловно помнят. А ближайшие соратники оппозиционера, и вовсе, решили напомнить об имениннике, встречающим свое 45-летие за решеткой, остальным.

Леонид Волков в этот день опубликовал эмоциональный пост, в котором назвал Навального персональным заложником Путина, перечислил весь спектр событий и чувств, которые пришлось пережить за прошедший год и отметил, что, несмотря на нынешнее незавидное положение, считает, что Алексей сделал все правильно.

«У Алексея Навального сегодня день рождения – 45 лет. Этот праздник он встречает в тюрьме, куда его отправил Путин. Алексей – его персональный узник, персональный заложник Путина, – пишет Волков в своем авторском Телеграм-канале.

Но при этом Навальный – самый свободный человек в стране. Ни у кого из нас нет такого уровня внутренней свободы, как у него. Его же тюремщик – сидит в золотой клетке, в своем бункере. А Алексей – он тут, с нами, на свободе.

Минувший год вместил в себя столько жизней. Кто бы мог даже представить еще в июне 2020 года, что впоследствии будут 5 месяцев в Германии и 5 месяцев в тюрьме. А еще 18 дней комы и 24 дня голодовки.

Просто безумный год. Год, который определенно сделал Навального человеком, известным на весь мир, за судьбой которого следит весь мир. В этот год Алексей показал всему миру, что героизм, храбрость и честь – совсем не остались в романтических книгах для подростков, что им есть место даже в нынешнем XXI веке.

Я хорошо знаю Алексея и знаю, что сегодня он читает ваши телеграммы и улыбается. Он чувствует себя счастливым, он уверен в будущем, а его уверенность зиждется на понимании самого важного – он все правильно сделал и жалеть ему не о чем.

С днем рождения, Алексей! Все будет хорошо, мы непременно справимся».