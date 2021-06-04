Оргкомитет праймериз "ЕР" просит МВД вмешаться в ситуацию со взломом аккаунта

Член организационного комитета праймериз «Единой России» Максим Жаворонков сообщил, что партия обратилась в МВД с просьбой разобраться в ситуации, о которой сообщила журналистка Арина Бородина.

Напомним, Бородина сообщила, что Центр обработки персональных данных партии, предположительно, скорректировал данные ее аккаунта на портал госуслуг. Ее прописка была заменена с московской на адрес в Челябинской области.

Позже СМИ нашли похожие инциденты и в других точках страны.

Сам Жаворонков пояснил телеканалу «Дождь», что система голосования запрашивает подтверждение через портал госуслуг лишь для подтверждения личности.