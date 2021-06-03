"Безумный план Путина": Посол Украины в Германии назвал ближайшую цель России

Фото: Global Look Press

Унижение и формальный подход к Дню Победы: знаменитости раскритиковали выплаты ветеранам
Александр Мясников // Скриншот из Youtube

"Гнать с ТВ шарлатанов": россияне поддержали жителя Обнинска, подающего в суд на Мясникова
Global Look Press

Гарик Сукачев снял в кино младшего сына Михаила Ефремова
Global Look Press

Ботокс за 200 тысяч: Прохор Шаляпин омолодился перед встречей с миллионершей
В центре внимания
Дубна превращается в свалку // фото в статье: Global Look Press
Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?
Какие страны открыты сегодня для россиян: эксперт назвал цены, условия въезда, риски
"Дело высосано из пальца!": жена Дмитрия Гудкова разбила обвинения против мужа

Новости дня

03 июня, четверг

[19:07]Роспотребнадзор: В России нет угрозы "черной плесени" из-за климата
[18:15]Галустян сжег волосы на груди, рассказывая о номере для "Евровидения-2022"
[16:51]В волгоградском лагере "Орленок" внезапно умерла 16-летняя школьница
[16:43]Сервис Zoom сообщил о почти тройном росте доходов
[16:27]Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч за пропаганду наркотиков в двух песнях
[16:20]В Госдуме высказались о возможном ограничении прав непривитых россиян
[16:08]Обмудсмен на ПМЭФ: Бизнесу нужны прибыльность и безопасность, а не форумы
[15:33]"Все законные сроки уже прошли": Защита повторно требует рассекретить дело ФБК*
[15:27]В России анонсировали новую "универсальную" вакцину от коронавируса
[15:10]Иммунолог Владислав Жемчугов заявил о завершении пандемии COVID-19 в России
[14:53]"Обвинения слишком серьезны": Кремль оскорбили слова Зюганова о партиях-"живопырках"
[14:22]Кириенко: Граждане РФ и "мужики в гараже после первой бутылки" хотят одного и того же
[14:00]Кириенко назвал закон об "иноагентах" новым правилом в борьбе за суверенитет
[13:26]СК удалил абзац про обыски в фирмах по аренде электросамокатов из своего релиза
[12:43]Insider связал зятя Мишустина с полковником Захарченко. Он "замял" в ФНС 16 млрд
[11:43]На Гудковых завели новое уголовное дело из-за патронов к наградному пистолету
[11:39]Один человек погиб из-за взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии
[11:19]Тело восемнадцатилетнего "зацепера" нашли на крыше электрички в Зеленограде
[11:02]Депутаты ряда регионов потребовали остановить политические репрессии в России
[10:57]В Московской области на Новорижском шоссе произошло ДТП с участием четырёх авто
[10:50]Протасевич заявил, что его мог подставить связанный с киберпартизанами соратник
[10:22]Дизайнер и помощник на дачу: названы вакансии с самой высокой зарплатой в Москве
[10:03]Захарова: У СМИ, объявленных "иноагентами", нет никаких преград для работы
[09:52]Милонов предложил лишить коллекторов пенсии и запретить им называться гражданами
[09:26]Издание VTimes закроется в День независимости России из-за статуса "иноагента"
[08:44]ЕР и Госуслуги, Литвинович в парламенте, мнения о росте налогов. Главное к 3 мая
[08:34]Главный тренер сборной РФ Станислав Черчесов объяснил выбор состава к Евро-2020
[02:56]Названы имена русских художниц, чьи картины Манижа показала на "Евровидении"
[00:17]Эксперт Big Data: После слова "бомба" не включается прослушка телефона

02 июня, среда

[23:36]В Пензе снизили суммы, требуемые от оппозиционеров за работу МВД на митинге
[23:07]В Москве ДПС доставила блогера-дрифтера с пассажирского сиденья в военкомат
[22:44]Тина Канделаки за год увеличила доход с 159 млн до 258,5 млн рублей
[22:18]Миллиард за удержание детей в психдиспансере: родители "суррогатных" младенцев подали иск к РФ
[21:57]"Проект": В Кремле знали о хороших рейтингах Гудкова в Тушинском округе
[21:00]УМВД Кирова проверяет студентов полицейского колледжа, устроивших массовую драку
[20:23]В VTimes обсудили возможное закрытие издания в ближайшие дни
[19:20]Путин усомнился, что за счет маткапитала можно удалять плесень в квартире
[18:11]Верховный суд в Испании разрешил учредить профсоюз для самозанятых в проституции
[17:25]В Москве расширяют программу обучения преподавателей русского языка как иностранного
[16:16]Против минчанки завели уголовное дело за отказ сдавать жилье помощнице прокурора

Фото: depositphotos
Как выбрать правильный водонагреватель? Рекомендации специалиста
Фото: depositphotos
Как снять деньги с чужой банковской карты с помощью смартфона? Ответ специалиста
Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: соцсети
Спагетти с куриной печенью и гречневые биточки: экспресс-рецепты для гурманов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
sobesednik logo

"Безумный план Путина": Посол Украины в Германии назвал ближайшую цель России

Политика
18:40, 03 июня 2021

"Безумный план Путина": Посол Украины в Германии назвал ближайшую цель России
Андрей Мельник // Фото: скриншот Youtube
Андрей Мельник // Фото: скриншот Youtube

Российский президент Владимир Путин желает добиться полного уничтожения независимой Украины, поскольку воспринимает эту страну как «бельмо в глазу», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник во время беседы с местными журналистами.

«Его план по-прежнему заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей Родины для Путина — это как бельмо на глазу», — приводит ИА REGNUM слова украинского дипломата.

Посол Украины считает, что, несмотря на превосходство российской армии над украинскими войсками, руководству России все же не следует недооценивать возможности Вооруженных сил бывшей союзной республики. При этом Мельник добавил, что добиться полной безопасности Украина сможет лишь в том случае, если станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Примечательно, что еще совсем недавно Андрей Мельник выступал с заявлением о том, что при отсутствии каких-либо перспектив вступления в НАТО, Киеву придется подумать над тем, чтобы восстановить свой ядерный статус. На соответствующий вопрос журналистов в этот раз он решил отмахнуться и просто сказал, что на данный момент подобный вопрос перед украинским руководством не стоит.

Тема: Украина

Теги: #Путин #НАТО

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Геннадий Гудков//Фото: стоп-кадр/YouTube-канал «Новая газета»

Политика

Геннадий Гудков: Ты уже помахал России ручкой? Ты думал, что уже за рубежом? На тебе!
Андрей Мельник // Фото: скриншот Youtube

Политика

"Безумный план Путина": Посол Украины в Германии назвал ближайшую цель России
Global Look Press

Политика

"Власть очень напугана": петербургский депутат рассказал о "лукашизации России"
Политика
Геннадий Гудков: Ты уже помахал России ручкой? Ты думал, что уже за рубежом? На тебе!
"Безумный план Путина": Посол Украины в Германии назвал ближайшую цель России
"Власть очень напугана": петербургский депутат рассказал о "лукашизации России"
"Его так колбасило": Невзоров рассказал о главном страхе Лукашенко перед полетом в Крым
Общество
"Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" в конфликте с государственными интересами?
"Матвиенко не хочет вакцинироваться": в Сети оценили слова спикера Совфеда
Мили, бонусы, призы: что дают за прививку от ковида
Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель
Колумнисты
Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Пока из инструментов убеждения – только агитация. Прививаться уговаривают так же, как идти на выборы: про «Спутник V» рассказывают знаменитости по телевизору, диспетчеры по громкой связи в метро, и даже Яна Рудковская объявила, что вакцинировала «Спутником» всю семью во главе с Гном Гномычем (детей, правда, не прививают, но это мелочи)

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Нет в нынешней России доверия к науке. В советской – была, хотя оккультизма вроде инопланетян и йогов хватало и в ней. Но люди по крайней мере верили, что болезнь излечивается медициной, а не камланиями. Сегодня они уверены, что достаточно дать себе правильный настрой, поработать с психологом – и коронавирус их не тронет

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Взволновала Путина фраза бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. О том, что России одной слишком жирно владеть целой Сибирью. Проблема в том, что Олбрайт никогда ничего такого не говорила. Просто лет 15 назад некий отставной чекист поведал, что они в конторе «провели сеанс подключения к подсознанию» Олбрайт и выведали про Сибирь

Культура и ТВ
Оставшийся без работы актер Стержаков рассказал о проблемах с продажей дачи
Осунувшуюся Алису Фрейндлих освистали после спектакля
Лучшие русские сериалы 2021 года
Студия Михалкова просит у государства денег на фильм про битву советских моряков с чудовищем
Шоу-бизнес
Дочь Миронова: Репутация у Прокловой не ахти, потому что ее с детства харассили!
"Приветливый и вежливый": Соседи Ефремова – о слухах про домашний арест актера
"Малахов продал!" Бизнесмены выложили крупные суммы за встречи с Бабенко и Смеховой
Челобанов пропал: экс-фаворит Пугачевой полгода не выходит на связь с близкими

Здоровье
Лекарства от артрита снижают эффективность вакцин против COVID-19
Вторичные инфекции особо опасны при болезни Альцгеймера
Для тренировки мозга пожилым людям подойдут игровые приставки
Молоко предлагается заменить мучными червями
Туризм
Египет откроют, когда умоемся Крымом: россияне устали из-за недоступности зарубежных курортов
"Не все путёвки в Крым и Сочи продали": россияне о продлении запрета на полеты в Турцию
На 100 евро подорожали туры из Белоруссии в Турцию после авиабойкота
Путину пригрозили срывом выборов в Госдуму из-за закрытой Турции
Авто
"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
Недвижимость
Кредит и поглощение
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
Свежий номер
Фото: соцсети
Еда самолетом, торты по 30 кг: жених Азизы раскрыл подробности свадьбы
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Николай Платошкин // фото в статье: Андрей Струнин
Платошкин:
Меня оскорбляет, что пенсионер в России получает 10 тысяч рублей
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Global Look Press
"Сама со всеми переспала, гадкая!": в Сети проклинают Проклову после слов о домогательствах
Глюкоза // фото: соцсети
"Совсем совесть потеряла!" Глюкоза в платье-купальнике шокировала Эмина
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото в статье: соцсети
Главное – результат: cибирякам разрешили спать на работе
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
^