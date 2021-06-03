"Безумный план Путина": Посол Украины в Германии назвал ближайшую цель России

Российский президент Владимир Путин желает добиться полного уничтожения независимой Украины, поскольку воспринимает эту страну как «бельмо в глазу», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник во время беседы с местными журналистами.

«Его план по-прежнему заключается в уничтожении Украины как независимого государства. Это и есть его безумная цель. Прозападное и демократическое развитие моей Родины для Путина — это как бельмо на глазу», — приводит ИА REGNUM слова украинского дипломата.

Посол Украины считает, что, несмотря на превосходство российской армии над украинскими войсками, руководству России все же не следует недооценивать возможности Вооруженных сил бывшей союзной республики. При этом Мельник добавил, что добиться полной безопасности Украина сможет лишь в том случае, если станет полноправным членом Североатлантического альянса.

Примечательно, что еще совсем недавно Андрей Мельник выступал с заявлением о том, что при отсутствии каких-либо перспектив вступления в НАТО, Киеву придется подумать над тем, чтобы восстановить свой ядерный статус. На соответствующий вопрос журналистов в этот раз он решил отмахнуться и просто сказал, что на данный момент подобный вопрос перед украинским руководством не стоит.