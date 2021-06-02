В Пензе снизили суммы, требуемые от оппозиционеров за работу МВД на митинге

В Пензенской области местное управление МВД снизило с 883 тысяч до 528 тысяч рублей сумму иска к сторонникам Алексея Навального Антону Струнину и Юрию Цепаеву. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на правозащитный проект «Апология протеста».

Такую сумму в полицию обосновывают необходимостью возместить ведомству затраты на обеспечение сверхурочных выплат сотрудникам, которые вышли на митинг 23 января. А также компенсировать затраты на бензин, который использовали в том числе для автозаков, на которых в отделения увозили мирных протестующих.

Ранее подобные иски были поданы в Омской и Челябинской областях.