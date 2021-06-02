Против минчанки завели уголовное дело за отказ сдавать жилье помощнице прокурора

В Минске завели уголовное дело в отношении женщины, которая решила выселить помощницу прокурора, после того как узнала о занимаемой ею должности. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.

Арендодательница обвиняется в нарушении равноправия граждан, ее действия квалифицируются по статье 190 УК Республики Беларусь. Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Согласно материалам дела, 21 июля 2020 года между арендодателем С. и арендатором Л. был заключен договор найма жилого помещения сроком на 2 года. Как отмечается, потерпевшая своевременно и в полном объеме исполняла предусмотренные договором обязательства.

«Желая прямо нарушить права, свободы и законные интересы потерпевшей исключительно в связи с занимаемой ею должностью, С., достоверно зная об отсутствии у Л. иного жилья в Минске, потребовала от нее в одностороннем порядке освободить занимаемое на законных основаниях жилое помещение», — говорится в тексте.

В сообщении надздорного ведомства говорится, что «обвиняемая поддалась информационному воздействию Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов». Поясняется, что в таких каналах размещаются призывы к ущемлению прав прокурорских работников, осуществляющих привлечение к уголовной ответственности участников протестных акций.

Прокуратура согласились с квалификацией содеянного. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.