"Мы просто рухнем в пропасть": Зюганов предрек тревожные события в России

Лидер КПРФ и депутат Государственной думы Геннадий Зюганов в преддверии старта предвыборной кампании в стране обратился к президенту России Владимиру Путину с открытым манифестом, в котором указал на ключевые проблемы страны и озвучил требование. Фактически, Геннадий Андреевич, который в последнее время на фоне многочисленных слухов вокруг его политической силы заметно снизил политическую активность, снова решил вернуться в повестку с рядом довольно серьезных заявлений.

И, прежде всего, главный коммунист страны потребовал от Путина смены курса государственной политики.

«Начинается масштабная избирательная кампания, которая будет проходить в условиях кризиса, угрожающего гражданскому миру в России и ее суверенитету. В сложившейся ситуации требуется сплочение общества со всесторонним укреплением нашей стратегической безопасности. Все эти вызовы настоятельно требуют смены экономического и социального векторов развития. Если вместо этого гражданам через манипуляции и фальсификации на выборах, путем гонений и запугивания оппонентов будет навязан прежний курс, это не поможет упрочить стабильность государства, а лишь поспособствует его дальнейшему разрушению», – предупреждает политик в своем открытом письме, размещенном на сайте партии.

Впоследствии Геннадий Зюганов изложил ключевые тезисы этого обращения в своем авторском Telegram-канале, перечислив ключевые проблемы, которые требуют реакции федерального центра.

«Если российская экономическая система продолжит строиться под диктовку олигархов и сырьевых корпораций, то уже через 5-10 лет мы просто рухнем в пропасть и не будем иметь возможности выбраться из нее.

Активное развитие технологий постепенно сокращает уровень спроса на традиционный сырьевой экспорт. То есть, текущая модель российской экономики бесперспективна. Достаточно напомнить, что за первые четыре месяца текущего года экспорт российской нефти сократился на целых 20%.

Многие регионы России посажены на голодный паек и вынуждены брать в долг. Продолжается довольно опасная авантюра с приватизацией ГУПов и МУПов. Оказывается давление на руководителей регионов, которые не желают передавать эти структуры в частные руки. Как мне кажется, те, кто занимается подобным, являются провокаторами.

Сильнее всего по российскому крестьянству бьют тарифная политика и диспаритет цен. Производство в селах беспощадно душится. Все это препятствует возрождению сельской местности и обеспечению населения страны качественными продовольственными товарами. Кроме того, необходимо остановить рост цен на ГСМ, который разоряет российские сельскохозяйственные предприятия.

Нас убеждают в том, что государство пытается стимулировать экономику. Однако о какой поддержке бизнеса можно говорить, если Центральный Банк не так давно решил увеличить ключевую ставку до 5%? Это решение пытаются оправдать инфляцией. Однако инфляция есть и в Европе, и в Соединенных Штатах. При этом, в странах Евросоюза ключевая ставка уже давно значительно ниже, чем в России. В 2020 году даже монетарные власти США решили сократить ее значение до 0,25%.

Разумеется, до определенной поры можно добиваться необходимого результата на выборах и оправдывать этим несменяемость курса, однако отменить его обреченность в историческом смысле все равно нельзя. Недальновидно продолжать игнорировать постоянно растущий запрос общества на возвращение к базовым принципам социальной справедливости и на левый разворот в государственной политике.

Если мы считаем себя патриотами, то мы должны следовать ключевой обязанности, которая характерна для этого звания – обязанности слышать голос простого народа. И делать все для того, чтобы выполнить волю народа, гарантируя ему защиту законных интересов и достойное будущее страны», – пишет Зюганов в своем авторском Telegram-канале, сославшись на сайт КПРФ, где опубликована развернутая версия обращения.