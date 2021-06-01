Беларусь и Россия вышли на финишную прямую интеграции двух стран

Москва и Минск вышли на финишную прямую согласования всех союзных программ взаимодействия. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, его слова передает «Беларусь сегодня».

«Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России», — приводит его слова издание.

По словам Головченко, осталось решить несколько вопросов. Он надеется, что завершить всю работу и внести подготовленные решения по этому поводу удастся не позднее этого лета.

Премьер добавил, что в вопросах взаимодействия двух стран речь не идет о каком-либо ущербе политическому или экономическому суверенитету Беларуси. «Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно», — пояснил он.

Ранее Россия пообещала помочь Беларуси в случае, если против нее будут введены секторальные экономические санкции Евросоюза. «Я думаю, что мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам. А то, что придумывают западники против Белоруссии, вызывает абсолютно негативные эмоции», — заявил представитель российского МИД.