"Мы даже не представляем, что будет твориться в стране": Ганапольский о потенциальном уходе Путина

В последние годы появилось ощущение, словно политологи и обозреватели давно разобрали персону российского президента Владимира Путина по полочкам, растащив ее на отдельные составляющие и собрав снова, вырисовав при этом определенный психологический портрет. Причем, делается это вовсе не из праздного интереса к первому лицу в государстве, имеющему высокий статус. Сейчас о Владимире Владимировиче говорят в контексте его планов по «транзиту власти» или даже ухода (а такие слухи ходят уже не первый год, хотя так и остаются всего лишь слухами) из большой политики.

К примеру, существует целый пул политологов, которые считают, что глава российского государства в рамках предстоящего «транзита» будет выбирать преемника, который займет президентское кресло после него. Разумеется, ключевыми кандидатами на этот пост называют самых разных людей, аргументируя включение их фамилий в список самыми разными факторами. К примеру, нередко упоминают бывшего премьера Медведева, который в рамках «рокировки» пару президентских сроков тому назад доказал Путину свою преданность, а потому считается экспертами как один из немногих людей, которым президент безоговорочно доверяет. Звучат и фамилии некоторых молодых губернаторов, появляются и версии с представителями силовых структур, а также многие другие.

Между тем, как утверждает известный российский журналист и общественник Матвей Ганапольский, во всех этих версиях эксперты не учитывают одного – любви президента к неожиданным шагам. Ведь о том, что Путин любит удивлять, говорят уже не первый год, но каждый раз, выбирая между потенциальными «преемниками», почему-то забывают об этой важной особенности Владимира Владимировича. Более того, по мнению эксперта, Путин даже не собирается уходить из власти и передавать ее кому-либо другому, поскольку даже Медведева считает для себя чужим. И это обстоятельство, добавляет Ганапольский, заставляет с тревогой смотреть в будущее, ожидая потенциальных проблем в случае, если глава государства действительно решит уйти.

«Для Путина даже Медведев – чужой. Любой другой человек для него чужой, и власть он не отдаст. И мы еще увидим, какой «Марлезонский балет» будет происходить, когда Путин решит уйти. Мы даже не представляем, что будет твориться в стране, и каким образом он будет передавать власть», – заявил Ганапольский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».