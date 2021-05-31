ФБК* назвали виновного в утечке базы сторонников Навального

Бывший сотрудник «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)* Федор Горожанко, который работал там в течение четырех лет, ответственен за утечку базы сторонников оппозиционера. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте Навального.

В фонде полагают, что за сливом данных сторонников стоит его бывший сотрудник Фёдор Горожанко, который занимался в ФБК почтовыми рассылками.

«Федор проработал в ФБК четыре года. Еще больше лет он является заметным питерским либеральным активистом. Он боролся с нарушениями в жилищно-коммунальной сфере, баллотировался в Законодательное собрание от партии «Яблоко». Отец Федора — известный в Петербурге и псковской области журналист и общественный деятель. Действующий депутат, тоже от партии «Яблоко», — отмечается в расследовании.

В фонде считают, что одной из причин такого поступка стали деньги. По их данным, на банковский счет Горожанко поступило более миллиона рублей. В один день он внес 245 тысяч рублей, в другой — 995 тысяч.

Журналисты «Дождя» связались с Федором Горожанко, им он заявил, что не причастен к взлому базы сторонников оппозиционера.

*По решению Минюста ФБК внесен в список иностранных агентов.