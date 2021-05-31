Дарью Полюдову посадили на 6 лет за оправдание терроризма

В Москве Вторым западным окружным военным судом вынесен приговор главе «Левого сопротивления» Дарье Полюдовой. Активистку приговорили к шести годам колонии общего режима, сообщает телеграм-канал «Сетевые Свободы» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Полюдову признали виновной в публичных призывах к экстремизму и оправдании терроризма с помощью интернета.

Кроме этого активистке запретили работать в СМИ, а также в течение четырех лет что-либо постить в Сети или организовывать какие-либо мероприятия.

Дарья Полюдова пребывает в СИЗО еще с января 2020 года. Гособвинение запрашивало для нее семь лет колонии.