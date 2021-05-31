"Бизнес зарабатывает деньги. Бизнес получает налоги": Песков о словах Белоусова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не увидел ничего предосудительного в высказывании первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова о «нахлобучивших» Российскую Федерацию металлургах, у которых надо отнять 100 млрд рублей.

«Действительно, цены были очень высокие, образовались дополнительные прибыли. Президенту известно, правительство, как следует из слов первого вице-премьера, занимается этой проблемой вместе с участниками бизнеса», — прокомментировал эту тему представитель Кремля (цитата по РБК). «Бизнес зарабатывает деньги. Бизнес получает налоги», — добавил Песков, отметив, что это обычные экономические процессы.

«Ценник вот», — сказал ранее Белоусов, описав тем самым свой диалог с представителями металлургического бизнеса, отметив, что его в целом не слишком волнует, какие налоги они будут платить, чтобы вернуть государству сверхдоходы, заработанные в период пандемии. Власти в любом случае заберут то, что считают своим, объяснил он.