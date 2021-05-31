"Бандитский подход": Зампред правительства обрушил акции металлургов на 1-6%

После того как первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов высказался на тему сверхприбыли российских компаний металлургической промышленности, пообещав отобрать у них 100 млрд рублей, акции отечественных фирм рухнули, потеряв в своей стоимости от 1% до 6%, пишет ТАСС.

По данным агентства, на Московской бирже акции «Северстали» упали на 6%, а Магнитогорский металлургический комбинат, группа НЛМК и «Норникель» «просели» на 1-3%.

Это произошло вслед за тем как Белоусов заявил, что металлурги «нахлобучили» бюджет на 100 млрд рублей и теперь вернут эти деньги государству, причем неважно, как это произойдет и за счет каких налогов: «Ценник вот», — добавил бывший советник президента по экономическим вопросам. Он заверил, что государство без проблем может отнять у них все доходы.

Столь резкое высказывание замглавы российского правительства вызвало неоднозначную реакцию и среди комментаторов:

«Бандитский подход какой-то», — полагает политолог Татьяна Становая. «Ты на пенёк сел — должен был косарь отдать, — добавил вице-премьер»,

— иронизирует пресс-служба команды Алексея Навального над высказыванием Белоусова, отвечая на сообщение журналиста русской службы «Би-би-си» Андрея Захарова, которому эти слова зампреда правительства также что-то напомнили.