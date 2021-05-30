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Новости дня

30 мая, воскресенье

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[17:52]Попавшихся пьяными за рулем водителей обяжут за свой счет устанавливать алкозамки
[17:15]У переведенного в СИЗО КГБ Протасевича из посылки изъяли книгу
[16:36]Средняя сумма долга по алиментам в России выросла до 190 тысяч рублей
[15:56]Задержан редактор еще одного оппозиционного СМИ в Беларуси
[15:28]Только 39% работодателей не считают критичными орфографические ошибки в резюме
[14:44]"Пул Первого": Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды +16
[14:13]В Новосибирске раненный сотрудником ДПС мужчина скончался в больнице
[12:55]Врач рекомендовал кормить голубей вдали от жилых домов во избежание туберкулеза
[10:23]Вассерман в ГД, $500 млн от РФ Беларуси, фильм от Кадырова и Любимовой. Новости к утру 30 мая

29 мая, суббота

[17:30]"Хотите вы или нет": Партия "Справедливая Россия" угрожает объединить с собой КПРФ
[16:45]Россиянин уже месяц в СИЗО КГБ в Беларуси. Адвоката не пускают. МИД молчит
[16:06]Митрополит Иларион: Ковид создал тот, кому выгодна антипрививочная кампания
[14:52]Машина Росгвардии сбила двух детей прямо на переходе. Возбуждено уголовное дело
[14:14]ВЦИОМ: Один из трех пенсионеров в России работает
[13:37]"Парламентская газета" удалила фейк о запрете получения загранпаспортов не в РФ
[13:05]Задержанный в 2020-м с наркотиками экс-глава "Сибантрацита" получит 30% компании
[12:52]Полицейский в Новосибирске случайно пустил пулю в голову 19-летнему парню
[12:15]"Попрание основ демократии": Глава "Белавиа" возмущен санкциями против компании
[11:43]"Парламентская газета" запустила фейк о выдаче загранпаспортов только в России
[10:49]Санкции США против Беларуси, донос на Лукашенко, состояние Фургала. Главное к 29 мая

28 мая, пятница

[22:59]Тихановская обещает привлечь в Беларусь без Лукашенко до $10 млрд инвестиций
[20:02]Запрет вейпинга толкает подростков к обычному курению
[19:57]В Беларуси завели дело на мэра Риги. Он позвал Лукашенко поговорить о законе в Гааге
[18:11]СМИ: Россиянку Софью Сапегу сняли с рейса, задержали и арестовали незаконно
[16:52]В России планируют запретить одноразовую посуду, цветной пластик и ватные палочки
[16:50]Собянин увеличил возраст семей, имеющих право на выплаты при рождении ребенка
[16:49]"Википедия" не открывает офис в России из опасений стать "иностранным агентом"
[16:38]На корреспондентку омского телеканала в прямом эфире напала бабушка
[15:40]ЕС обещает Беларуси помощь в €3 млрд в случае смены Лукашенко на демократию
[15:35]В Крыму завершено дело начальник склада МВД, который воровал и продавал оружие
[15:21]Бывшие члены "Открытой России"* смогут работать с Ходорковским "в личном качестве"
[14:53]Глава ВТБ Костин: От идеи строительства БАМа зеками "как-то мурашки по коже идут"
[14:06]Экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии по делу Голунова
[13:56]На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
[13:40]27 мая над Беларусью пролетело вдвое больше европейских самолетов, чем в обход
[13:10]Сын Пескова начал торговать лесом
[12:46]Помимо Литвы и Польши захват самолета Ryanair Беларусью расследует ФБР США
[12:11]Петербургский планетарий предложил забрать недавно разрисованный корабль "Буран"
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Задержан редактор еще одного оппозиционного СМИ в Беларуси

Политика
15:56, 30 мая 2021

Задержан редактор еще одного оппозиционного СМИ в Беларуси
Алексей Шота // Фото: соцсети
Алексей Шота // Фото: соцсети

Дома у главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шоты прошел осмотр. До этого он был задержан по подозрению в распространении информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Сам Алексей Шота успел сообщить редакции, что разбирательство начато из-за публикации на сайте одного из телеграм-каналов, признанного экстремистским.

Ранее портал Hrodna.life оштрафовали по статье за распространение экстремистских материалов на 12 325 рублей.

Hrodna.life — одно из немногих функционирующих на территории Беларуси СМИ, которое освещало протесты из-за несменяемости власти без конъюнктурной пропаганды окружения Александра Лукашенко.

Ранее в Беларуси фактически дезактивировали работу редакции портала TUT.by.

Теги: #Беларусь

Рубрика: Политика

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