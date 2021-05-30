Задержан редактор еще одного оппозиционного СМИ в Беларуси

Дома у главного редактора белорусского издания Hrodna.life Алексея Шоты прошел осмотр. До этого он был задержан по подозрению в распространении информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Сам Алексей Шота успел сообщить редакции, что разбирательство начато из-за публикации на сайте одного из телеграм-каналов, признанного экстремистским.

Ранее портал Hrodna.life оштрафовали по статье за распространение экстремистских материалов на 12 325 рублей.

Hrodna.life — одно из немногих функционирующих на территории Беларуси СМИ, которое освещало протесты из-за несменяемости власти без конъюнктурной пропаганды окружения Александра Лукашенко.

Ранее в Беларуси фактически дезактивировали работу редакции портала TUT.by.