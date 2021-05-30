Пролетая кукухой над колхозом. Итоги недели одним предложением

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Новости дня

30 мая, воскресенье

[18:09]Нурмагомедов подтвердил, что отказался от боя за $100 млн из-за обещания матери
[17:52]Попавшихся пьяными за рулем водителей обяжут за свой счет устанавливать алкозамки
[17:15]У переведенного в СИЗО КГБ Протасевича из посылки изъяли книгу
[16:36]Средняя сумма долга по алиментам в России выросла до 190 тысяч рублей
[15:56]Задержан редактор еще одного оппозиционного СМИ в Беларуси
[15:28]Только 39% работодателей не считают критичными орфографические ошибки в резюме
[14:44]"Пул Первого": Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды +16
[14:13]В Новосибирске раненный сотрудником ДПС мужчина скончался в больнице
[12:55]Врач рекомендовал кормить голубей вдали от жилых домов во избежание туберкулеза
[10:23]Вассерман в ГД, $500 млн от РФ Беларуси, фильм от Кадырова и Любимовой. Новости к утру 30 мая

29 мая, суббота

[17:30]"Хотите вы или нет": Партия "Справедливая Россия" угрожает объединить с собой КПРФ
[16:45]Россиянин уже месяц в СИЗО КГБ в Беларуси. Адвоката не пускают. МИД молчит
[16:06]Митрополит Иларион: Ковид создал тот, кому выгодна антипрививочная кампания
[14:52]Машина Росгвардии сбила двух детей прямо на переходе. Возбуждено уголовное дело
[14:14]ВЦИОМ: Один из трех пенсионеров в России работает
[13:37]"Парламентская газета" удалила фейк о запрете получения загранпаспортов не в РФ
[13:05]Задержанный в 2020-м с наркотиками экс-глава "Сибантрацита" получит 30% компании
[12:52]Полицейский в Новосибирске случайно пустил пулю в голову 19-летнему парню
[12:15]"Попрание основ демократии": Глава "Белавиа" возмущен санкциями против компании
[11:43]"Парламентская газета" запустила фейк о выдаче загранпаспортов только в России
[10:49]Санкции США против Беларуси, донос на Лукашенко, состояние Фургала. Главное к 29 мая

28 мая, пятница

[22:59]Тихановская обещает привлечь в Беларусь без Лукашенко до $10 млрд инвестиций
[20:02]Запрет вейпинга толкает подростков к обычному курению
[19:57]В Беларуси завели дело на мэра Риги. Он позвал Лукашенко поговорить о законе в Гааге
[18:11]СМИ: Россиянку Софью Сапегу сняли с рейса, задержали и арестовали незаконно
[16:52]В России планируют запретить одноразовую посуду, цветной пластик и ватные палочки
[16:50]Собянин увеличил возраст семей, имеющих право на выплаты при рождении ребенка
[16:49]"Википедия" не открывает офис в России из опасений стать "иностранным агентом"
[16:38]На корреспондентку омского телеканала в прямом эфире напала бабушка
[15:40]ЕС обещает Беларуси помощь в €3 млрд в случае смены Лукашенко на демократию
[15:35]В Крыму завершено дело начальник склада МВД, который воровал и продавал оружие
[15:21]Бывшие члены "Открытой России"* смогут работать с Ходорковским "в личном качестве"
[14:53]Глава ВТБ Костин: От идеи строительства БАМа зеками "как-то мурашки по коже идут"
[14:06]Экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии по делу Голунова
[13:56]На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
[13:40]27 мая над Беларусью пролетело вдвое больше европейских самолетов, чем в обход
[13:10]Сын Пескова начал торговать лесом
[12:46]Помимо Литвы и Польши захват самолета Ryanair Беларусью расследует ФБР США
[12:11]Петербургский планетарий предложил забрать недавно разрисованный корабль "Буран"
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Пролетая кукухой над колхозом. Итоги недели одним предложением

Политика
18:01, 30 мая 2021

Пролетая кукухой над колхозом. Итоги недели одним предложением
Фото: Пресс-служба Тихановской, скриншоты
Фото: Пресс-служба Тихановской, скриншоты

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Пока «Парламентская газета» пугает всех фейками, якобы за загранпаспортом россиянам придется ехать обратно в Россию, сами парламентарии лишают гражданских прав тех, кто, к сожалению для них, уезжать отсюда не хочет — в ускоренном режиме депутаты приняли закон о запрете избираться сторонникам Навального (формально речь идет об экстремизме, но все же всё понимают), который даже из тюрьмы умудряется «разваливать страну» (по версии Володина), хотя, казалось бы, на госдолжностях последние 20 лет сидят совсем другие люди (включая Володина), и если кто страну и разваливает, то уж точно не Навальный, но три новых уголовки способны развязать язык любому и вот оппозиционер уже сам из колонии кается: 

«Я — гений преступного мира, кукловод, профессор Навариарти»,

— но есть и другие враги у государства российского, например, террористическая ячейка Domestos, кишащая экстремистами, как общественная уборная бактериями, которую её прикрытие (типа моющие средства продают, ага), конечно, не спасет от статуса «иностранного агента» (как и «Википедию»), — враги России придумали устроить конкурс на самый ужасный школьный туалет в стране, Cеть любовалась этими ужасными кадрами всю неделю, выяснилось даже, что в некоторых из этих школ до 92% поддержали поправки к Конституции — «триумфальный референдум о доверии президенту Путину», не забываем мы слова Пескова, — такое состояние школьных туалетов, и правда, триумф 20 правления Владимира Владимировича, хорошо хоть что шесть из них теперь отремонтирует Domestos, раз Российская Федерация не справляется, может, они нам ещё и куриных яиц завезут, а то у нас, говорят, заканчиваются, не исключено, что Domestos лучше справится и с поисками мента «Коли» с «запотевшим забралом», который, как считает СК, совершенно законно со всей дури ударил ногой 54-летнюю женщину в Питере,

хотя надо понимать, что у главняка СК есть и более важные дела, вот устроили Фургалу инновационный допрос, исследуя его мимику и тембр голоса под присмотром четырех спецов — те пришли к выводу, что экс-губернатор, разумеется, всех убил: на следователей смотрел неправильно, что делал в 2005 году не помнит — подозрительно, теперь вот в Instagram сочувствующие политику тоже пытаются вспомнить, чем жили в 2005-м, а кто не вспомнил, тот убийца — ну и дела, вот и эксперты поражаются, говорят, что пока весь этот шаманизм улики заменить не может, а единственным, кого поведение на 100% сдавало, был Пиноккио, но это тоже не совсем корректно,

есть в Беларуси один Пиноккио, который и без растущего носа, к гадалке не ходи, врет как дышит — зовут его Александ Григорьевич Лукашенко: говорит, например, что самолет с Протасевичем хотели взорвать террористы ХАМАС, но ХАМАС может и убивают женщин и детей, но с белорусским диктатором ничего общего иметь не хотят:

«Это возмутительно и демонстрирует архаичное мышление [белорусского правительства], которое не понимает, что сейчас мы живем в век свободных СМИ, и что существует международное общественное мнение, которое больше не приемлет подобные методы», 

говорят террористы из ХАМАС — «ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения», — парирует Лукашенко и начинает рассказывать про письма из Швейцарии, но оказывается, что письма эти тоже пришли в Минск уже после разворота самолета — писем было несколько, не успокаивается агрофюрер, ну и всё в таком духе, спорить с тем, что именно по его приказу все эти сказки и сочиняли, а самолет сажали ради задержания одного единственного невинного блогера, никто даже не пытается, непонятно зачем он вообще им понадобился, а то, что его арест не стоил и десятой доли издержек — совершенно очевидно: 

обвиненный в международном терроризме и авиапиратстве Лукашенко лишился хорошей и крепкой авиакомпании «Белавиа» (летать им можно только в одну сторону — в Россию, даже в Украину нельзя), денег от воздушного транзита и к тому же помахал красной тряпкой перед и без того готовившимся принять санкции Евросоюзом, так что Боррель обещает лишить картофельного узурпатора денег от продажи калийных удобрений и перекрыть ему транзит российского газа, США возобновляют санкции против белорусских госкомпаний, ФБР, Литва и Польша завели против Луки уголовные дела, Цепкало продвинулся с идеей награды за его арест, Гааге намекают, что пора бы и позвать туда Александра Григорьевича, а на волне ненависти к этому без преувеличения токсичному человеку Тихановская смогла вновь перехватить повестку и, выехав на белом коне, пообещала Беларуси $10 млрд инвестиций, из них $3 млрд ЕС даст, если белорусы сменят Лукашенко на демократию, а все остальные средства пойдут от третьих лиц при том же условии,

в противном случае белорусам предлагается сидеть без работающих судов и законов (там активно пишут новые, но не для защиты прав граждан, а для защиты прав граждан в мантиях и погонах), с репрессиями, под санкциями, с разрушающейся экономикой и, предположительно, на российские дотации (против $10 млрд Тихановской Лукашенко выпросил у Путина пока $0,5 млрд), которые будут де-факто оплачены потерей суверенитета страны (хотя, учитывая тенденцию перенимать опыт Беларуси, кто ещё кого поглотит), но только на очень большие суммы рассчитывать не стоит — у нас лишних нет и не появятся, даже если Лукашенко с Колей не два дня, а целую неделю с Путиным тусить будут, хотя, конечно, не стоит обманываться, полностью ложиться под Кремль он собирается едва ли — посмотрите, как прокатил Мишустина (человек уважаемый), который накануне встречи с Путиным прилетел в Минск, а его отправили к премьеру (а кто такой в Беларуси премьер — а никто) — некрасиво, тем более что Мишустин вроде про цифровизацию, а его всё заставляют за какого-то колхозника отдуваться,

или вот история с российскими гражданами (Софья Сапега, Егор Дудников) в СИЗО КГБ — они, конечно, нашему МИДу, может, тоже классово не близкие, но все равно нехорошо получается — хотя МИД на конфликт не идет и пытается сделать вид, что что-то предпринимает вместо того, чтобы всерьез решать проблему, потому что тогда можно же нарваться на прямое неуважение со стороны Беларуси — лучше уж косвенное,

но раз уж мы заговорили про неуважение, нельзя не вспомнить, как глава СК Бастрыкин невпопад сказанул, что в убийстве детей в Казани виноваты родители (а не власти), мол, сами же за охрану не заплатили — ну и получите, — это вы, Александр Иванович, очень зря ляпнули, так и поста лишиться можно, хотя логика в целом привычная: человека на дороге сбивают — виноват он же или водитель, но никак не чиновник, который эту дорогу проектировал, солдат в армии расстрелял сослуживцев — Минобороны не при делах, там всё по часам, ну а если совсем округлять, то, конечно, «сама виновата» — это чуть ли не цитата из преамбулы обнуленной Конституции, такая же родная и понятная российскому человеку без контекста.

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Госдума #Санкции #Навальный #Володин #Белоруссия #Мишустин #Фургал #Тихановская #Стрельба в Казани 11 мая

Рубрика: Политика

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Фото: Пресс-служба Тихановской, скриншоты

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