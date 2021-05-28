"После ковида – одышка, скачет температура": Адвокат рассказал о здоровье Фургала

Адвокат экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Михаил Карапетян рассказал Sobesednik.ru о состоянии здоровья своего подзащитного.

– Экспертиза, о которой написал сегодня «Коммерсант», выявила нетипичные проявления у Сергея Ивановича, по которым следователи якобы составили представление, что он говорит на допросах неправду – «глазодвигательный паттерн», а также непроизвольные движения по смене положения тела. Защита настаивает, что состояние Фургала оставляет желать лучшего. Что с ним происходит?

– Врачи ему поставили диагноз «постковидный синдром». После перенесенного ковида у него имеется одышка, скачет температура. Мы ждем очередного обследования с вывозом его в обычную клинику департамента здравоохранения Москвы, где его будут обследовать с применением компьютерной томографии, брать анализы крови. Ждем, что в ближайшее время это произойдет. И тогда уже будет полная картина о его состоянии здоровья.

– Что можете сказать о его моральном состоянии?

– Как и у большинства после перенесенного ковида. С делом он не знакомится ввиду проблем со здоровьем – ему пока сложно воспринимать информацию. Состояние немного депрессивное.

– Он не признает обвинение?

– Сергей Иванович вину свою в предъявленном обвинении не признает. Мы будем заявлять суд присяжных – здесь у нас ничего не изменилось, линия защиты осталась прежней.