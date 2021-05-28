"Хочу внести ясность": Кадыров раскрыл истинное отношение к Путину

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова эксперты уже не в первый раз упрекают в том, что его риторика и политика в регионе, по их мнению, нередко идет вразрез идеям, озвучиваемым в федеральном центре. Поэтому высказывания российского журналиста Андрея Гусия, предположившего, что «Кадыров решил пойти против Путина» в вопросах, которые касаются вакцинации от коронавируса, не выглядят как что-то, что выбивается из общей канвы рассуждений об отношениях между властями региона и Москвой.

Как выяснилось, Рамзан Ахматович отреагировал на эту версию болезненно, обвинив журналистов в попытке приписать ему роль антагониста российского президента. Кто именно повинен в подобном, глава Чечни уточнять не стал. Можно лишь предположить, что этот «камень» в том числе в огород Sobesednik.ru, который привел слова Гусия в одном из недавних материалов. Речь идет о заявлениях Кадырова о первоочередной помощи для вакцинированных, которые и были интерпретированы как те, что претят официальной позиции Кремля о равноправии и добровольном характере иммунизации. Судя по всему, глава Чечни эту версию воспринял критически, а потому с обрушился на тех, кто ее озвучил или повторил.

Как бы там ни было, политик такого уровня как Кадыров имеет все возможности для того, чтобы довести до общественности реальный контекст своих высказываний, хотя по поводу ключевой фразы дискуссии он, по большому счету, объясняться не стал, а лишь решил в очередной раз засвидетельствовать свое уважение российскому президенту Владимиру Путину и рассказать о своем отношении к главе государства.

«Друзья, хочу внести ясность в смысл моих заявлений, поскольку некоторые журналисты решили по-своему интерпретировать антиковидные меры, которые приняты в Чечне. В иной раз я бы не стал обращать внимание на жалкие попытки невежд выставить меня в негативном свете, но здесь налицо попытка представить меня как антагониста Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность РФ.

С самых первых дней пандемии мы вводили и продолжаем вводить все необходимые для сохранения здоровья населения меры, а прививочная кампания – это единственный необходимый шаг, который помогает избежать третьей волны заражения, которая может быть гораздо опаснее. И даже моя дорогая МАМА была в числе первых привившихся вакциной. И если бы у меня были хотя бы минимальные сомнения по поводу надежности вакцины, я бы ни в коем случае не подверг бы риску самого дорогого человека. А потому нет ничего странного в том, что я критически отношусь к антипрививочникам. Даже один такой скептик способен дать толчок новой волне в республике.

Но скандальные журналисты постоянно пытаются противопоставить мои высказывания поручениям президента. Владимир Путин – человек, который сумел вытащить Чечню из лап террористов и в последние годы уделял огромное внимание ее развитию, используя ручное управление. Мы находимся в неоплатном долгу перед Владимиром Владимировичем за его искреннюю поддержку после гибели первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

И если я говорю, что являются пехотинцем Путина, именно это я и имею в виду. Даже если бы он не был президентом, то ради исполнения его приказа я был бы готов проползти тысячи километров в любом направлении, чтобы выполнить его.

А журналистам, которые хотят узнать обо мне и моем отношении к президенту, стоило бы сначала пообщаться со мной лично, а не делать выводы за меня и впоследствии представлять их широкой общественности», – пишет Кадыров в своем авторском Telegram-канале.