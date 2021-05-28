"Хочу внести ясность": Кадыров раскрыл истинное отношение к Путину

Фото: Global Look Press

Потапенко: Мы вернулись в брежневское время – раскачиваем вагон и делаем вид, что едем
Фото: depositphotos

Устроивший перепланировку москвич рискует остаться без жилья: как не повторить его судьбу
Фото: Global Look Press

"Очередной способ отбора денег у людей": россияне возмутились идее новых штрафов ГИБДД
Фото: Global Look Press

Навка заработала на Ладу "Приору", Авербух и Плющенко остались в минусе
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Бывшая жена Путина проиграла суд Burger King и лишилась 5,5 млн рублей
"Готовится революция": доктор Гундаров описал сценарий обязательной вакцинации в России
Депутат Шеин объяснил, почему в пандемию богатые стали богаче, а бедные беднее

Новости дня

28 мая, пятница

[16:52]В России планируют запретить одноразовую посуду, цветной пластик и ватные палочки
[16:50]Собянин увеличил возраст семей, имеющих право на выплаты при рождении ребенка
[16:49]"Википедия" не открывает офис в России из опасений стать "иностранным агентом"
[16:38]На корреспондентку омского телеканала в прямом эфире напала бабушка
[15:40]ЕС обещает Беларуси помощь в €3 млрд в случае смены Лукашенко на демократию
[15:35]В Крыму завершено дело начальник склада МВД, который воровал и продавал оружие
[15:21]Бывшие члены "Открытой России"* смогут работать с Ходорковским "в личном качестве"
[14:53]Глава ВТБ Костин: От идеи строительства БАМа зеками "как-то мурашки по коже идут"
[14:06]Экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии по делу Голунова
[13:56]На парковке в Москве сгорели четыре автомобиля
[13:40]27 мая над Беларусью пролетело вдвое больше европейских самолетов, чем в обход
[13:10]Сын Пескова начал торговать лесом
[12:46]Помимо Литвы и Польши захват самолета Ryanair Беларусью расследует ФБР США
[12:11]Петербургский планетарий предложил забрать недавно разрисованный корабль "Буран"
[11:58]"Реал Мадрид" официально объявил об уходе Зидана из клуба
[11:39]Ryanair требует установить личности сошедших в Минске. Появились подробности угона
[10:59]"Интерфакс": Украина закрывает свое воздушное пространство для белорусских судов
[10:53]Мать задержанной в Минске Софии Сапеги упрекнула Захарову в слабой защите ее дочери
[10:43]В Подмосковье ввели штрафы за нарушение правил выгула собак
[10:13]Microsoft: Российские хакеры пытались получить доступ к 3000 почт в 150 странах
[10:09]ЦБ отозвал лицензию у банка "ИРС" и Заубер Банка
[10:09]Названы лучшие и худшие пляжи Черноморского побережья
[09:59]Главред Wonderzine Таратута прокомментировала возможный иск Манижи к изданию
[09:40]80% школьников возьмут на ЕГЭ шпаргалки. В ход пойдут психотропы и психостимуляторы
[08:36]Дефицит яиц, Фургал лимбически сбежал от СК, Титов остается. Главное к 28 мая,
[08:23]В Москве 28 мая гроза и дожди, температура до +24 °С
[02:32]"Обе две" записали песню и сняли клип на стихи Мандельштама
[02:14]Башар Асад остался президентом Сирии. Его официальный результат на выборах – 95%

27 мая, четверг

[23:49]"Никакой политики": Россия расширяет транспортное сообщение с Беларусью
[23:42]МИД РФ: США не будут возвращаться к Договору об открытом небе
[23:00]Минздрав протестирует граждан 50 регионов на ВИЧ и раздаст презервативы
[22:06]Четверо игроков были удалены в Чечне с матча "Ахмат"-"Локомотив"
[20:11]Экс-председатель партии "Зеленые" намерен через суд оспорить смещение
[19:35]К партии Прилепина и Миронова примкнет Стивен Сигал. Избираться он не сможет
[18:44]"Полицейские" с удостоверением сварщика ответят за порабощение 8 человек в Волгограде
[17:39]В ЛНР против Протасевича заведено уголовное дело об участии в террористической организации
[16:56]Google и TikTok оштрафовали на общую сумму 5 млн рублей за неудаление контента
[16:20]Forbes включил детей Павла Дурова в рейтинг богатейших наследников
[16:04]TikTok направит 100 млн рублей в поддержку российских авторов контента
[15:53]"Лукашенко действительно почувствует": Боррель раскрыл идеи для санкций

Фото: Global Look Press
Виртуально и реально: как поздравить ребенка с окончанием учебного года
Фото: depositphotos
Как отказаться от наследства с долгами
Фото: depositphotos
Шашлык без вреда для здоровья: полезным рецептом делится врач-диетолог
Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото в статье: пресс-служба СТС
Гратен из рыбы, рулетики из говядины и кальмар в кокосе: топ-3 ресторанных рецепта
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
sobesednik logo

"Хочу внести ясность": Кадыров раскрыл истинное отношение к Путину

Политика
16:13, 28 мая 2021

"Хочу внести ясность": Кадыров раскрыл истинное отношение к Путину
Global Look Press
Global Look Press

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова эксперты уже не в первый раз упрекают в том, что его риторика и политика в регионе, по их мнению, нередко идет вразрез идеям, озвучиваемым в федеральном центре. Поэтому высказывания российского журналиста Андрея Гусия, предположившего, что «Кадыров решил пойти против Путина» в вопросах, которые касаются вакцинации от коронавируса, не выглядят как что-то, что выбивается из общей канвы рассуждений об отношениях между властями региона и Москвой.

Как выяснилось, Рамзан Ахматович отреагировал на эту версию болезненно, обвинив журналистов в попытке приписать ему роль антагониста российского президента. Кто именно повинен в подобном, глава Чечни уточнять не стал. Можно лишь предположить, что этот «камень» в том числе в огород Sobesednik.ru, который привел слова Гусия в одном из недавних материалов. Речь идет о заявлениях Кадырова о первоочередной помощи для вакцинированных, которые и были интерпретированы как те, что претят официальной позиции Кремля о равноправии и добровольном характере иммунизации. Судя по всему, глава Чечни эту версию воспринял критически, а потому с обрушился на тех, кто ее озвучил или повторил.

Как бы там ни было, политик такого уровня как Кадыров имеет все возможности для того, чтобы довести до общественности реальный контекст своих высказываний, хотя по поводу ключевой фразы дискуссии он, по большому счету, объясняться не стал, а лишь решил в очередной раз засвидетельствовать свое уважение российскому президенту Владимиру Путину и рассказать о своем отношении к главе государства.

«Друзья, хочу внести ясность в смысл моих заявлений, поскольку некоторые журналисты решили по-своему интерпретировать антиковидные меры, которые приняты в Чечне. В иной раз я бы не стал обращать внимание на жалкие попытки невежд выставить меня в негативном свете, но здесь налицо попытка представить меня как антагониста Верховному главнокомандующему и, как следствие, покуситься на целостность РФ.

С самых первых дней пандемии мы вводили и продолжаем вводить все необходимые для сохранения здоровья населения меры, а прививочная кампания – это единственный необходимый шаг, который помогает избежать третьей волны заражения, которая может быть гораздо опаснее. И даже моя дорогая МАМА была в числе первых привившихся вакциной. И если бы у меня были хотя бы минимальные сомнения по поводу надежности вакцины, я бы ни в коем случае не подверг бы риску самого дорогого человека. А потому нет ничего странного в том, что я критически отношусь к антипрививочникам. Даже один такой скептик способен дать толчок новой волне в республике.

Но скандальные журналисты постоянно пытаются противопоставить мои высказывания поручениям президента. Владимир Путин – человек, который сумел вытащить Чечню из лап террористов и в последние годы уделял огромное внимание ее развитию, используя ручное управление. Мы находимся в неоплатном долгу перед Владимиром Владимировичем за его искреннюю поддержку после гибели первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

И если я говорю, что являются пехотинцем Путина, именно это я и имею в виду. Даже если бы он не был президентом, то ради исполнения его приказа я был бы готов проползти тысячи километров в любом направлении, чтобы выполнить его.

А журналистам, которые хотят узнать обо мне и моем отношении к президенту, стоило бы сначала пообщаться со мной лично, а не делать выводы за меня и впоследствии представлять их широкой общественности», – пишет Кадыров в своем авторском Telegram-канале.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Путин #Чечня #Вакцина от коронавируса #Кадыров #коронавирус

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

"Википедия" не открывает офис в России из опасений стать "иностранным агентом"
Global Look Press

Политика

"Папа, дай денег": Шендерович рассказал, как Лукашенко использует Путина
Global Look Press

Политика

"Хочу внести ясность": Кадыров раскрыл истинное отношение к Путину
Политика
"Папа, дай денег": Шендерович рассказал, как Лукашенко использует Путина
"Хочу внести ясность": Кадыров раскрыл истинное отношение к Путину
"США нуждаются в Лукашенко": Шевченко сделал неожиданное заявление
"Эм... Испанский стыд?" в Сети высмеяли Стивена Сигала за желание идти в российскую политику
Общество
У Кремля будут большие проблемы: Гращенков рассказал о "подпольном протесте"
Батька ищет новую фаворитку: в Белоруссии проходит национальный конкурс красоты
"Испугался, что "Абрау" покупать перестанут": Титову врезали за донос на самогонщиков
"Больше мигрантов – и можно вообще не работать": в сети издеваются над идеей о 4-дневной рабочей неделе
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Взволновала Путина фраза бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. О том, что России одной слишком жирно владеть целой Сибирью. Проблема в том, что Олбрайт никогда ничего такого не говорила. Просто лет 15 назад некий отставной чекист поведал, что они в конторе «провели сеанс подключения к подсознанию» Олбрайт и выведали про Сибирь

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Когда МИД России и его разнообразные подголоски упоминают пример с самолетом Эво Моралеса, которому всего лишь не давали посадки в Европе из-за гипотетического Сноудена на борту, – это, конечно, изначально неработающее сравнение, поскольку Протасевич никаких военных тайн не выдавал, а всего лишь освещал протесты; но истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, – это особый случай

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В петиции говорится, что человека с гитарой «запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Таким образом были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну, а с менее известными вообще делают что хотят»

Культура и ТВ
Звезда "Триады" Борис Дергачев: Троих детей от разных женщин у меня нет
Крымов поставил спектакль о спектакле. Премьера "Все тут" в "Школе современной пьесы"
Переживал из-за Крыма: перед смертью актера Владимира Федорова уволили за политику
Все мужчины Елены Прокловой: звездные любовники, мужья и погибшие дети
Шоу-бизнес
Канье Уэста учат делать борщ и зовут в Геленджик после слухов о романе с Шейк
Наталья Подольская: Младшенький Иван больше всего похож не на маму и не на папу
Казаченко позавидовала регулярной половой жизни Киркорова
Кто был первым мужчиной Ани Лорак: экс-продюсер открыл интимные тайны певицы

Здоровье
Пациентам с тяжелым раком часто не дают самые нужные таблетки
Названа диета, отлично защищающая сердце
"Минздрав без совести": обязательная вакцинация в Якутии привела россиян в ярость
Похудевшие люди сидят реже, чем сохранившие свой вес
Туризм
Путину пригрозили срывом выборов в Госдуму из-за закрытой Турции
"Кремль заставил Эрдогана": Названа дата открытия турецких курортов для россиян
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
Авто
"Гнать в шею таких министров!": автосписание штрафов с карт взбесило россиян
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
Недвижимость
Кредит и поглощение
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
Свежий номер
Фото: соцсети
Еда самолетом, торты по 30 кг: жених Азизы раскрыл подробности свадьбы
Иван Краско // фото в статье: Global Look Press, соцсети, архив редакции
Свадьба точно будет! Молодая невеста 90-летнего Краско дала первое интервью
Вячеслав Тихонов // Фото в статье: Global Look Press
Русский Бог Слава Тихонов. Дмитрий Быков – о советском кумире
Лаврентий Берия // Фото: Global Look Press
Опричник-отличник Лаврентий Берия: краткое жизнеописание советского Годунова
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Николай Платошкин // фото в статье: Андрей Струнин
Платошкин:
Меня оскорбляет, что пенсионер в России получает 10 тысяч рублей
Евгений Гришковец//фото: стоп-кадр YouTube
Евгений Гришковец:
Навальному нужно было сесть в тюрьму
Global Look Press
"Маме сказали сдать меня в дом инвалидов":
последнее интервью артиста-карлика Федорова
Дмитрий Потапенко // стоп-кадр: YouTube
Потапенко:
Такого роста цен, как в России, нет нигде в мире!
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Global Look Press
Ксения Собчак разнесла Дану Борисову за странное отношение к проблемам дочери
Global Look Press
"Поняли, что сами не справимся!" Дочка Даны Борисовой попала в больницу
Фото: скриншот с видеоплатформы Premier; в статье: Instagram
Принц сдулся: Волочкова рассталась с новым возлюбленным
Фото: Global Look Press; в статье: Instagram
"Я беременная? Или анорексичка?" Собчак прокомментировала последние новости о себе
Фото: Instagram
Суд выписал детей и бывшую жену продюсера Иосифа Пригожина из квартиры
Фото: соцсети
Тувинцы опьянели без вина: жители Кызыла обошли сухой закон на майские
Бенито Муссолини // фото: Global Look Press
100 лет в обед: Муссолини выигрывает выборы, а в СССР расцветают нэпманы
Леонид Казинец // Фото: Global Look Press
"Баркли" попал под суд
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
^