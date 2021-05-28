"Эм... Испанский стыд?" в Сети высмеяли Стивена Сигала за желание идти в российскую политику

Вообще, для российских политиков не в новинку устраивать пиар-акции с участием западных знаменитостей, чья популярность на родине давно угасла, однако по ряду причин, она стала едва ли не вечной. Вспомнить хотя бы продолжительную историю с французским актером Жераром Депардье, получившим в 2013 году российское гражданство, а после и квартиру в Грозном. Теперь по его стопам уже не первый год идет голливудская звезда и еще один кумир многих наших соотечественников по фильмам восьмидесятых и девяностых годов – Стивен Сигал.

К слову, еще в 2016 году актер получил гражданство РФ, а недавно появилась информация о том, что продюсер и актер в ближайшем времени пополнит ряды партии «Справедливая Россия», где возглавит экологическое направление и будет курировать проекты, направленные на противодействие загрязнению окружающей среды. Об этом прессе рассказала пресс-секретарь одного из сопредседателей «эсэров» Захара Прилепина Елизавета Кондакова. Сообщается, что уже 29 мая артисту должны вручить его партийный билет.

Разумеется, не обошлось и без предвыборной риторики. В партии, к примеру, отметили, что Сигал будет поддерживать эту политическую силу на осенних парламентских выборах, хотя сам в них участие не примет, поскольку все еще имеет американское гражданство. Впрочем, судя по динамике развития событий, нельзя исключать, что уже в скором времени звезда культовых для россиян старшего поколения боевиков получит и это право, выйдя из гражданства США.

Впрочем, если справедливороссы всерьез рассчитывают получить от примкнувшего к их рядам знаменитого актера какую-то электоральную выгоду, то их стоило бы разочаровать. Судя по комментариям в социальных сетях, россияне реагируют на эту новость с нескрываемым раздражением. Многие из них называют происходящее откровенным «позором» и «цирком», другие возмущаются тем фактом, что в России растет влияние иностранцев. Есть и те, кто откровенно иронизирует над ситуацией, в шутку предлагая впоследствии выбрать Стивена Сигала президентом России.

«Трешовая партия»; «Что ж их всех так и тянет опозориться на старости лет?»; «Неужели мало цирка?»; «Правильно! Сначала в депутаты, а затем и в президенты уже давно надо брать иностранцев... Иначе толку не будет»; «Эм... Испанский стыд?»;

«В российскую Госдуму его! А он по-русски говорит? Понятно, для чего это делается: цель – представить Государственную Думу смешной и несерьёзной, чтобы лишить граждан желания идти на выборы. Потому что главная опасность для организаторов – это высокая явка»; «О, правильно, у нас своих-то граждан нет. Россией распоряжаются приехавшие извне, Москвой тоже. Москвичи, мы не хозяева в своём городе?» – возмущаются комментаторы.