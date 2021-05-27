"Россия – это дружелюбная страна": Песков ответил на тезис о "ненормальности" РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает неприемлемым высказывание главы Польши Анджея Дуды, заявившего, что «Россия ненормальная страна», которая ведет себя агрессивно и провоцирует смерти и разрушения.

«Мы очень плохо относимся к такой риторике. Она нам не нравится, и мы ее не приемлем. Россия — это дружелюбная страна, сильная, уверенная в себе и абсолютно самостоятельная. И обладая этими качествами, Россия ищет дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе и с Польшей», — заверил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

Он также обвинил польского лидера и ряд его коллег в «ненависти» к Российской Федерации, которая мешает им принимать разумные политические решения: «Мы сожалеем, что ненависть к нашей стране застилает глаза у некоторых польских политиков, в том числе и у президента, и не дает возможности им проявлять политическую мудрость».

Как ранее писал Sobesednik.ru, президент Дуда в ходе своего выступления в Грузии охарактеризовал деятельность России как «агрессивную, имперскую, которая отбирают у людей нормальную жизнь, приводит к разрушению государств, к военным положениям, к гибели людей». Он добавил, что страна отказывается вести себя «нормально». Национальный лидер также заверил, что все эти вопросы будут подняты им в ходе совещаний в рамках обсуждений в ООН и ПАСЕ.