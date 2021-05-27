Началось? Политолог назвал первые признаки транзита власти в Кремле

Стоило российскому президенту Владимиру Путину заговорить о том, что он допускает национализацию предприятий оборонного сектора, не исполняющих государственный оборонный заказ, и привести в качестве примера недавно возвращенную в собственность субъекта Федерации башкирскую «БСК», как эксперты заговорили о скором витке возможного перераспределения благ в стране.

К примеру, как считает известный российский политолог Илья Гращенков, это выступление главы государства может свидетельствовать о том, что федеральный центр берет курс на национализацию экономики. В качестве примера эксперт приводит недавний отчет Счетной Палаты, возглавляемой Алексеем Кудриным, аналитики которой резко раскритиковали приватизацию, проводившуюся командой Медведева за несколько лет до смены премьера. По его мнению, вопрос о распродаже активов государства на столь высоком уровне был поднят неспроста.

Более того, Гращенков убежден, что доклад ведомства Кудрина и риторика президента укладываются в канву предстоящего «огосударствления» экономики России, которое при этом не станет окончательным. Впоследствии, добавляет он, власти смогут устроить новую распродажу, передав важные государственные активы в руки тех, чьи интересы они в тот момент готовы будут поддержать. Наконец, это грядущее масштабное перераспределение активов политолог связывает с еще одним важным процессом – трансфером власти.

«Ведомство Алексея Кудрина выступило с критикой в адрес приватизации, которую проводило правительство Дмитрия Медведева. Аналитики Счетной Палаты РФ опубликовали доклад, в котором разносят приватизацию 2017-2019 годов, отмечая, что план изменялся целых 58 раз, при этом сам он был выполнен только на четверть, – пишет Гращенков в своем авторском Телеграм-канале.

Илья Гращенков // Фото: соцсети

Причины столь низкой результативности плана приватизации аудиторы видят в отсутствии предварительной подготовки, а также низкой привлекательности реализуемых государственных активов для инвесторов. В результате обозначилось и заметное сокращение поступления средств в бюджет от запланированной приватизации. Если в 2017 году этот показатель составлял 15,1 млрд рублей, то в 2019 остановился на отметке в 12,1 млрд. Всего же в федеральный бюджет по итогам приватизации государственного имущества за отчетный период поступило 40,8 млрд рублей, хотя изначально планировалось привлечь около 150 млрд.

Судя по всему, о распродаже федеральных активов решили вспомнить не просто так. Пока одна часть Кабинета министров во главе с идеологом Белоусовым продолжает говорить о необходимости максимального государственного участия в экономике, другая его часть ратует за повышение темпов приватизации. И эта вечная конкуренция государственных капиталистов с системными либералами может в очередной раз закончиться тем, что маятник качнется именно в сторону вторых.

И если в части крупных доходных предприятий, вроде того же «БСК», речь идет о возврате государственных активов, то совсем не факт, что спустя какое-то время эти же акции не смогут приватизировать другие лица, интересы которых просто больше совпадают с интересами правящей группы.

Поэтому доклад Счетной Палаты Кудрина не так уж и конфликтует с идеями об огосударствлении экономики страны. Скорее даже наоборот, он подтверждает старый девиз – сгущай и растворяй. Вслед за национализацией должен стартовать очередной виток приватизации, но уже для правильных людей, что вполне укладывается в логику предстоящего трансфера власти».