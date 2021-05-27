Литва запретила Белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство

Литва запретила белорусским авиакомпаниям входить в свое воздушное пространство. Такое решение было принято правительством Республики, передает ТАСС.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис отметил, что в ЕС пришли к решению о необходимости закрытия европейского воздушного пространства для белорусских авиакомпаний. Об этом он рассказал на саммите Евросоюза в Брюсселе. Вильнюс, по его словам, без отлагательств реализовал это на деле. Решение Литвы вступило в силу сегодня ночью.

Литва требует объявить воздушное пространство Белоруссии небезопасным – с такой просьбой страна обратилась к Международной организации гражданской авиации. Вильнюс также ввел запрет в аэропортах Литвы на прием прилетающих и вылетающих самолетов, которые пересекают воздушное пространство Белоруссии.

После инцидента с посадкой в Минске пассажирского самолета компании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании и задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки ЕС принял решение о запрете Белорусским авиакомпаниям пролетать над территорией стран Евросоюза и рекомендовал не летать над Белорусью другим странам.