Кадыров пошел против Путина? Гусий сделал смелое заявление

Вряд ли можно считать неожиданными любые действия главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, которые идут в разрез позиции федерального центра. Рамзан Ахматович за годы своего нахождения у руля региона неоднократно демонстрировал готовность отстаивать интересы вверенного ему субъекта. И это еще очень мягко говоря. Чего стоит история с обещанием открыть стрельбу по силовикам из других регионов, которые решатся действовать на территории Чечни.

Примечателен и тот факт, что мнения экспертов относительно поведения политика рознятся. Кто-то считает подобное проявлением характера политика, другие же убеждены, что его действия носят откровенно показательный характер. Впрочем, до сих пор ни у кого не было даже мысли о том, что, несмотря на очевидное нежелание властей Чечни полностью повиноваться Москве, Кадыров может пойти против президента страны Владимира Путина. Но теперь появились и такие подозрения.

Озвучил их российский журналист Андрей Гусий. Эксперт в своих суждениях обратил внимание на то, что в условиях пандемии случаев, когда власти Чеченской республики откровенно шли наперекор воле федерального центра, стало еще больше. А одним из наиболее показательных эпизодов этого потенциального противостояния журналист считает недавнее высказывания Кадырова о вакцинации.

«Кадыров пошел против Путина?», – так Гусий озаглавил пост в своем авторском Telegram-канале.

«Глава Чечни говорит о том, что помощь сначала оказывается именно вакцинированным. В то же время российский президент Владимир Путин заявляет о равных правах и добровольности вакцинирования. И эти высказывания происходят в один день. И можно было бы сказать, что сначала высказался Рамзан Кадыров и только потом Путин всех поправил, если бы не одно «но».

Путин всегда транслировал в общество идею о добровольности вакцинации и равноправии, и Рамзану Ахматовичу это было известно. А теперь давайте вспомним о том, что Мишустин говорил о недопустимости закрытия границ в регионах, вот только в Чечне они были закрыты. Кроме того, в Кабмине утверждали, что губернаторы не могут лично отменять масочный режим, однако власти Чечни его отменили. Вот и этому распоряжению вряд ли найдутся традиционные для республики извинения или отмена.

Дело в том, что таких примеров много, далеко не все решения приветствует Москва. Кажется, что, как и в случае с возможным отказом баллотироваться, кто-то пытается набить себе цену или должность», – пишет журналист.